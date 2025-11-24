< sekcia Slovensko
R. Raši a K. Šaško ocenili diskusiu s mladými o duševnom zdraví
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši a minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) ocenili diskusiu s mladými o duševnom zdraví. Spoločne o téme hovorili na konferencii o duševnom zdraví a medicíne, organizovanej v spolupráci s Modelovým parlamentom Slovenska, ktorá sa uskutočnila v nedeľu (23. 11.) a v pondelok.
„Situácia na Slovensku je vážna. Každé štvrté dieťa čelí psychickým problémom a odborná pomoc je stále nedostatočná. Aj preto úprimne oceňujem možnosť viesť otvorený dialóg priamo s mladými ľuďmi, ktorí najlepšie vedia pomenovať svoje potreby a to, čo im v skutočnosti pomáha. Záleží mi na tom, aby mladí ľudia vedeli, že v tom nikdy nie sú sami,“ napísal na sociálnej sieti minister zdravotníctva.
Raši ocenil, že minister zdravotníctva sa téme systematicky venuje. Stretnutie s mladými bolo podľa neho plné podnetov. „Je skvelé vidieť, že aj títo mladí ľudia postupne pomáhajú destigmatizovať tému duševného zdravia. Ich energia, otvorenosť a aktivita sú dôkazom, že máme generáciu, ktorá sa nebojí meniť veci k lepšiemu,“ skonštatoval predseda parlamentu.
Konferencia Modelového parlamentu Slovenska sa uskutočnila v spolupráci s Národnou radou SR a rezortom zdravotníctva. Zúčastnilo sa na nej vyše 150 študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska, ktorí rokovali o návrhoch zákonov a legislatívnych opatrení súvisiacich s témou duševného zdravia. Návrhy opatrení, na ktorých sa poslanci modelového parlamentu uznesú, budú predložené na Radu vlády SR pre duševné zdravie.
Modelový parlament Slovenska je študentská organizácia a jediný mládežnícky partner Národnej rady SR, ktorý priamo v parlamente organizuje modelové zasadnutia národnej rady pre študentov. Jej vedenie sa skladá z tímu zloženého najmä zo študentov Právnickej fakulty UK a študentov stredných škôl. Prvá simulácia zasadania parlamentu sa uskutočnila v národnej rade v roku 2022 a odvtedy sa uskutočňuje pravidelne každý rok.
