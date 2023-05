R. Raši: Hegerova aj Matovičova vláda škodila regiónom

Snina 13. mája (TASR) - Okres Snina je plný paradoxov a je dôkazom totálnej rezignácie končiacej vlády na podporu regiónov. Povedal to v sobotu na tlačovej konferencii podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a poslanec NR SR Richard Raši pri starinskej nádrži.



"V nej sa nachádza takmer 60 miliónov kubických metrov pitnej vody, avšak obyvatelia okresu za ňu platia pomaly najviac na Slovensku. Z 33 obcí okresu je na verejný vodovod napojených len desať a na kanalizáciu len šesť," upozornil Raši.



Dodal, že napriek tomu vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča zrušila Národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií. Rovnako je to podľa neho aj s drevom. Lesy tvoria až 63 percent územia okresu, drevná hmota tam však stojí viac ako v iných častiach Slovenska. Na plyn je pritom napojených len šesť obcí, takže väčšina samospráv je odkázaná na kúrenie drevom.



"Keďže máme nevyčerpaných približne 800 miliónov eur z eurofondov na podporu regiónov, každá normálna vláda by tie peniaze investovala práve tu. Hegerova vláda však odmietla podporiť projekty, ktoré v hodnotení odborníkmi patrili medzi najlepšie," skonštatoval Raši.



Upozornil tiež na zámer takmer úplne zrušiť sninskú nemocnicu, čo by prinieslo komplikácie najmä pre ľudí pri hraniciach. Okrem toho reforma Národného parku Poloniny je podľa experta strany na samosprávy Michala Kaliňáka nastavená tak, že viac ubližuje ako pomáha. Prioritou by podľa strany malo byť s finančnou podporou dobudovať vodovody a kanalizáciu a súbežne s tým upraviť nastavenia verejných obstarávaní.