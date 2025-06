R. Raši: Hodnotu slobody si musíme chrániť každý deň

Bratislava 22. júna (TASR) - Hodnotu slobody si spoločnosť musí chrániť každý deň, nie je samozrejmosťou. Je to dar aj záväzok. K sobotnému (21. 6.) Pamätnému dňu odchodu okupačných vojsk zo Slovenska to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).



„Pred 34 rokmi sme sa definitívne rozlúčili s okupantami, ktorí tu boli bez pozvania, bez súhlasu národa a proti našej vôli. Akože ‚spojenecké‘, ktoré prišli v roku 1968 ako súčasť okupácie, u nás zostali dlhých 23 rokov. Ich odchod v roku 1991 bol poslednou bodkou za jednou z najťažších kapitol našich moderných dejín,“ uviedol.



Slovenskí obyvatelia majú podľa neho šťastie, že žijú v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. „Už nie sme sami. Patríme k spoločenstvu slobodných a demokratických štátov, ktoré si navzájom garantujú bezpečnosť a zdieľajú spoločné hodnoty,“ dodal. Myslí si, že je to najlepšia ochrana pred opakovaním histórie.



Ako Raši podotkol, spolupráca, solidarita a jednota sú piliere bezpečnosti. Sú tiež nádejou, že „naše deti už nikdy nezažijú rána, v ktorých sa bude o ich osude rozhodovať v cudzej metropole“. Predseda parlamentu doplnil, že Slovensko pevne zakotvené v Európskej únii a v NATO je jeho cesta aj jediná možnosť.