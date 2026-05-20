Raši hovoril s albánskym prezidentom o bilaterálnych vzťahoch
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v stredu v priestoroch Bratislavského hradu hovoril s albánskym prezidentom Bajramom Begajom o bilaterálnych vzťahoch, rozvoji medziparlamentnej a hospodárskej spolupráce, ako aj integračnom procese Albánska do Európskej únie. Obe strany potvrdili, že vzájomné vzťahy sú priateľské, konštruktívne a bez otvorených politických otázok. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
V súvislosti s dynamicky sa rozvíjajúcim politickým dialógom Raši zdôraznil pripravenosť Slovenska pomáhať Albánsku pri reformách a odovzdávať mu transformačné skúsenosti. „Slovensko vníma Albánsko ako stabilného a spoľahlivého partnera v regióne západného Balkánu. Naše bilaterálne vzťahy zaznamenali v poslednom období pozitívny posun a sme pripravení pretaviť tento dobre sa rozvíjajúci politický dialóg do intenzívnejšej spolupráce na viacerých úrovniach. V parlamentnej dimenzii vidíme veľký priestor na oživenie kontaktov, a preto som pánovi prezidentovi Begajovi navrhol nadviazanie pravidelnejšej a systematickejšej komunikácie medzi výbormi našich zákonodarných zborov,“ uviedol Raši.
Partneri sa venovali aj otázkam hospodárskeho rozvoja a cestovného ruchu. Zhodli sa, že postupný nárast obchodu vytvára priestor pre nové investičné príležitosti v oblastiach ako energetika, infraštruktúra, IT či zelené technológie. „Nedávne spustenie priamych leteckých spojení medzi Bratislavou a Tiranou je pozitívnym impulzom pre zbližovanie občanov oboch krajín a tiež zjednodušením obchodných stykov,“ zhodnotil Raši.
Jednou z diskutovaných tém počas stretnutia bola aj európska integrácia. Slovensko podľa predsedu parlamentu dlhodobo a konzistentne podporuje ambície Albánska stať sa členom EÚ. „Veľmi oceňujem politické odhodlanie a pôsobivú dynamiku, s akou Albánsko postupuje v eurointegračnom procese, čo sa prejavilo aj v rekordne rýchlom otvorení všetkých vyjednávacích klastrov. Slovensko pevne stojí pri Albánsku na jeho európskej ceste. Sme pripravení zdieľať našu legislatívnu expertízu z prístupového procesu a podporujeme ambiciózny, no dosiahnuteľný cieľ krajiny vstúpiť do Európskej únie do roku 2030 za predpokladu udržania reformného tempa, najmä v oblasti posilňovania právneho štátu,“ dodal.
Raši tiež pripomenul, že NR SR v rámci prehlbovania vzťahov v budúcom roku rada privíta na oficiálnej návšteve v Bratislave nového predsedu albánskeho parlamentu Nika Peleshiho.
Begaj pricestoval uplynulý utorok na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu v SR, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu medzi krajinami. Stretol sa aj s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD).
