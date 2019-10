R. Raši: Jankovská na kandidátke Smeru nebude

Sobrance 22. októbra (TASR) – Monika Jankovská nebude v nadchádzajúcich parlamentných voľbách na kandidačnej listine Smeru. Povedal to v utorok košický krajský predseda strany Richard Raši po výjazdovom zasadnutí vlády v Sobranciach.



"Neviem, kto spomínal pani Jankovskú, lebo tvorenie kandidátky je záležitosť predsedníctva strany a určite žiadna debata, v ktorej by sa hovorilo o tom, že Monika Jankovská má byť na nejakej kandidátke, neprebehla. Myslím si, že je asi každému jasné, že pani sudkyňa Jankovská na žiadnej kandidátke nebude. Túto otázku môžete považovať za zodpovedanú, definitívne," odpovedal Raši na novinársku otázku.



Smer-SD hovorí, že kandidačná listina je ešte otvorená, nie je témou týchto dní. Navrhuje ju predseda strany a následne ju predkladá predsedníctvu na schválenie. Premiér Peter Pellegrini už naznačil, že Jankovská zrejme nebude na kandidátke. Pellegrini, ktorý má byť jednotka pred druhým Robertom Ficom, nechce na listine viaceré kontroverzné mená. Do volieb sa už nechystá napríklad exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorý to oznámil sám nedávno.



Jankovská bola ešte donedávna štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti. Z funkcie odišla po tom, ako sa objavili informácie o jej kontaktoch s Marianom K., ktorý je v súčasnosti obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorej obeťou sa stala aj Martina Kušnírová. Z údajnej komunikácie medzi Marianom K. a Monikou Jankovskou vyplýva, že mali ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti.