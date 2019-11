R. Raši: Je nefér spájať hlasovanie o moratóriu a spoluprácu s ĽSNS

Bratislava 27. novembra (TASR) – Je potrebné rešpektovať parlamentnú demokraciu. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) to uviedol na otázku, ako vníma prelomenie prezidentkinho veta v prípade 50-dňového moratória na predvolebné prieskumy. Odmietol zároveň spájanie hlasovania s formovaním možnej budúcej koalície.



"Opakujem, že si nemyslím, že predĺženie moratória je najväčšou prioritou Slovenska, ale máme parlamentnú demokraciu, a to musíme rešpektovať," uviedol pred stredajším rokovaním vlády.



Ohradil sa tiež voči naznačovaniu povolebného spojenia medzi Smerom-SD a ĽSNS, narážajúce na zhodu pri hlasovaní o predĺžení moratória. "Z môjho pohľadu je to nefér takto spájať. Všimnite si, že takmer pri všetkých hlasovaniach proti vládnym návrhom kotlebovci takmer vždy hlasovali s opozíciou proti vláde," poznamenal vicepremiér.



Zdôraznil, že Smer-SD nehľadá a ani neuvažuje o spojení s kotlebovcami. "Nie sú pre nás žiadna alternatíva v žiadnej kombinácii," vyhlásil.



Vláda v stredu zasadá v Bratislave na výjazdovom rokovaní, na ktorom chce s vedením hlavného mesta hovoriť o riešení problémoch hlavného mesta. Raši novinárom naznačil, že predmetom rozhovorov bude konkrétna finančná pomoc pre metropolu.