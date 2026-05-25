R. Raši: K dohode na nominácii sudcu Ústavného súdu zatiaľ nedošlo
ÚS má tvoriť 13 sudcov, aktuálne je však už vyše dvoch rokov zložený z 12.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Jana Baricová, ktorej sa končí funkčné obdobie, má podľa informácií predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) záujem na poste pokračovať, kým sa nenájde jej nástupca. Parlament zatiaľ nemá zhodu na nominácii 13. sudcu, ktorý ÚS SR naďalej chýba. Raši o tom informoval po novinárskej otázke na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Čo sa týka 13. sudcu na neobsadené miesto po bývalej sudkyni Jane Laššákovej, zatiaľ k dohode nedošlo. Takže zatiaľ bude ústavných sudcov 12 a kým sa nerozhodne, kto bude nominovaný tak, aby mal šancu aj prejsť, tak sa k tejto voľbe nepristúpi,“ vyhlásil Raši.
Funkčné obdobie sudcu ÚS je 12 rokov. Jana Baricová je na poste od 10. júla 2014. Zákon hovorí, že sudca ústavného súdu ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým sudcom ústavného súdu.
ÚS má tvoriť 13 sudcov, aktuálne je však už vyše dvoch rokov zložený z 12. Parlamentu sa totiž doposiaľ nepodarilo zvoliť kandidátov na sudcu ÚS po tom, čo sa jedno miesto uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Poslanci už volili viackrát, do volieb sa prihlasovali uchádzači opakovane, no zatiaľ nezískal žiaden z nich potrebný počet hlasov.
Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu sudcov, z nich si vyberá prezident SR, ktorý ústavného sudcu vymenúva.
