R. Raši: K dohode na predsedovi parlamentu zatiaľ nedošlo

Bratislava 4. septembra (TASR) - K dohode na predsedovi Národnej rady SR v koalícii zatiaľ nedošlo. Strana Hlas-SD však trvá na znení koaličnej zmluvy. Pred stredajším rokovaním vlády SR to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Pripúšťa, že ako kandidát na pozíciu šéfa parlamentu ešte nejaký čas zotrvá v pozícii člena vlády.



"Som na čakačke," opätovne skonštatoval s tým, že nevie, kedy k dohode na predsedovi parlamentu v rámci koalície príde. Verí, že sa táto téma otvorí v stredu na koaličnej rade. "Ale či príde k dohode, to vám neviem garantovať. Dnes som prišiel na vládu, možno sem ako minister prídem aj o týždeň," poznamenal. Zopakoval zároveň, že Hlas-SD trvá na napĺňaní aktuálnej koaličnej zmluvy. "Ak má vláda fungovať, musí sa koaličná zmluva dodržiavať či z hľadiska postov, alebo predkladania zákonov," upozornil.



Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) eviduje prebiehajúce rozhovory o téme personálneho obsadenia postu predsedu parlamentu, nevidí problém v tom, ak k dohode nedôjde ešte pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady. "Vnímam to tak, že sa to v septembri má vyriešiť," uviedol po príchode na rokovanie vlády.



Raši informoval, že v rámci koalície zatiaľ nepadla ani dohoda na podobe konsolidačných opatrení. "Definitívna dohoda nie je, rieši to prioritne minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD)," uviedol Raši.



Samotný financmajster pred rokovaním potvrdil, že vláda musí pristúpiť k bezprecedentnej konsolidácii verejných financií, presná podoba opatrení však ešte v rámci koalície dohodnutá nie je. "Čas sa nám však kráti, toto budem dnes tlmočiť aj koaličným partnerom," oznámil Kamenický.