R. Raši kritizuje, že štát dofinancuje iba štátnu zdravotnú poisťovňu

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ak štát podporí iba jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, ohrozuje tým dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dva milióny poistencov súkromných poisťovní. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši, pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Zdravotníctvo podľa neho treba dofinancovať spravodlivo, férovo a rovnako pre všetkých občanov.



"Zákon to hovorí jasne, minister ho nerešpektuje a nakoniec na to doplatíme všetci, lebo k reálnemu dofinancovaniu zdravotnej starostlivosti nedôjde. Ministerstvo musí urobiť len jednu jednoduchú vec – nezvyšovať základné imanie len jednej z troch poisťovní," upozornil Raši. Celú sumu by malo podľa neho dať do systému cez zvýšenie platieb za poistencov štátu.



Ako uviedol Raši, VšZP skončí pri súčasnej situácii na konci roka vo veľkej strate, a to zvýšenie základného imania nerieši. "Podľa zákona bude musieť na budúci rok pripraviť ozdravný plán, ktorým ušetrí to, čo v tomto roku vydala napríklad na COVID opatrenia navyše. A hlavne nebude môcť financovať zdravotnú starostlivosť pre viac ako tri milióny Slovákov podľa reálnych potrieb," poznamenal.



Vláda v stredu rozhodla, že štát dofinancuje VšZP sumou 100 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo dofinancovanie vo výške 300 miliónov eur.