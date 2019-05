R. Raši: List predsedníctvu je vyjadrenie názoru M. Smolkovej

V strane Smer-SD si uvedomujeme klesajúce preferencie a nie sme spokojní ani s výsledkom eurovolieb, doplnil vo svojom stanovisku pre TASR Raši.

Bratislava 28. mája (TASR) - List, v ktorom niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií, a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany, je vyjadrením názoru okresnej predsedníčky Košice 3 a europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorá preň zozbierala aj podporu členov okresnej rady. Uviedol to krajský predseda Smeru-SD Richard Raši.



Situáciu s preferenciami a výsledkom eurovolieb si v strane podľa jeho slov uvedomujú a diskutujú o tom. "V strane Smer-SD si uvedomujeme klesajúce preferencie a nie sme spokojní ani s výsledkom eurovolieb. Aj preto intenzívne diskutujeme na viacerých úrovniach, ako sa brániť tlaku na našu stranu. Táto diskusia však patrí na stranícku pôdu a nie do médií," doplnil vo svojom stanovisku pre TASR Raši.



Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. TASR to potvrdila jedna z iniciátorov výzvy Monika Smolková. "Výzva išla predsedníctvu. Je to vnútrostranícka záležitosť a očakávame, ako sa k nej vyjadrí vedenie," povedala Smolková. Iniciátori výzvy chcú mimoriadny snem, kde by situáciu riešili. Smolková sa k tomu bližšie nateraz vyjadrovať nechce. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem strany.



Smer-SD prehral sobotné (25. 5.) eurovoľby, obsadil druhú priečku za koalíciou Progresívne Slovensko - Spolu. Získal 15,72 percenta hlasov. V prieskumoch verejnej mienky sa pohybuje na úrovni približne 19 percent. Viacerí členovia v strane nie sú s klesajúcimi preferenciami spokojní a uvedomujú si potrebu zmeny. Oslovení členovia vedenia sa k výzve a situácii nateraz nevyjadrili.