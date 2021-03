R. Raši: M. Krajčího si budeme pamätať ako symbol zlyhania

Bratislava 9. marca (TASR) – Ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) si spoločnosť bude pamätať ako symbol zlyhania v boji s pandémiou nového koronavírusu. V utorok to na tlačovej konferencii pri hodnotení prvého roka v kresle ministra povedal nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



"Marek Krajčí vo svojej funkcii už rok presluhuje. Ministrom sa nikdy nemal stať, a aj keď je možné, že v najbližších dňoch vo svojej funkcii skončí, budeme si ho pamätať nie ako ministra zdravotníctva, ale ako symbol zlyhania," zdôraznil.



Za jeden z hlavných problémov považuje opozičný poslanec premárnené minuloročné leto. Kým prvá vlna nového koronavírusu prišla podľa neho nečakane, na druhú vlnu všetci upozorňovali. Krajčí tento čas podľa jeho tvrdení nevyužil. Hovorí, že vedci odporúčali riešiť aj ambulantný sektor, ten v nepriaznivej situácii ostal sám. Krajčí podľa neho nezabezpečil ani dostatok liekov, využívaných pri liečbe ochorenia COVID-19. Ambulantný sektor nedostal podľa Rašiho ani dostatočnú finančnú pomoc.



Opozičný poslanec šéfovi rezortu zdravotníctva vyčíta celonárodné testovanie. Raši ho považuje za jeden z najsilnejších impulzov pre šírenie pandémie na Slovensku. Zdôraznil, že antigénové testy sú prioritne určené pre príznakových pacientov, preto bola miera ich pozitivity podľa Rašiho malá. Keďže vláda podľa neho nútila testovať väčšinu občanov, zvýšila sa mobilita, čo mohlo podľa neho viesť k šíreniu nového koronavírusu. Zdôraznil, že testovanie nie je liekom, ale spôsobom diagnostiky.



Ako minister Krajčí zlyhal aj pri presadzovaní opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Vyčíta mu, že ako lekár nedokázal terajší minister zdravotníctva presvedčiť vládu o potrebe sprísnenia opatrení.



Najaktuálnejším zlyhaním ministra Krajčího je podľa neho chaos a neporiadok pri vakcinácii. Poukázal pritom, že aj ostatné krajiny očkujú svojich obyvateľov a zvládajú to. Raši zdôraznil, že nemôže ísť o súťaž, kto bude skôr pri počítači.



Vláde a tiež Krajčímu vyčíta zvýšenie doplatkov za lieky pre mnohých pacientov, či napríklad pozastavenie skríningov v nemocniciach. Raši tvrdí, že táto skutočnosť prinesie ďalšie úmrtia pre zanedbanú prevenciu či liečbu.



Tiež mu vyčíta napríklad personálne výmeny na postoch riaditeľov nemocníc, nedostatočnú komunikáciu naprieč sektorom. Vyčíta mu tiež dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo zadlžovanie nemocníc.



Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii na Rašiho tvrdenia uviedlo, že šéf rezortu od nástupu do funkcie robí všetko pre to, aby sa mu spolu s tímom podarilo ochrániť zdravie a životy ľudí a vyviesť národ z pandémie. "Aj vzhľadom na súčasnú veľmi vážnu situáciu nie je na mieste robiť neuvážené personálne zmeny, ale je potrebné sústrediť sa na podstatu veci – úspešné očkovanie, riešenie vážnej situácie v nemocniciach, povzbudenie vyčerpaných zdravotníkov, ktorých prácu si rezort nesmierne váži," informovala TASR hovorkyňa Zuzana Eliášová.



Rezort zároveň dodal, že víta každú pridanú hodnotu a konštruktívnu pomoc, ktorá spoločne pomôže vyhrať boj o zdravie a životy s ochorením COVID-19 na Slovensku.