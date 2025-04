R. Raši: Mier nie je samozrejmosť, treba si ho chrániť

Liptovský Mikuláš 5. apríla (TASR) - Mier nie je samozrejmosť, treba si ho chrániť, a preto je dôležité najmä pre mladšiu generáciu, aby vedeli, že život v mieri je obrovská výsada. V sobotu to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) pri pamätníku vojnového cintorína Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši, kde si položením venca uctil 80. výročie oslobodenia mesta.



Raši podotkol, že 4. apríla 1945 boli oslobodené dve významné slovenské mestá, bolo to hlavné mesto Bratislava, ale aj Liptovský Mikuláš. „Osemdesiat rokov sme tu žili v mieri, ale nemusí sa to tak diať aj naďalej. Nepodceňujme hrozbu nových konfliktov, do ktorých nás môže priviesť opakovanie histórie, neznalosť našej minulosti či ľahostajnosť k nej,“ dodal.



Vo svojom prejave sa predseda parlamentu taktiež dotkol aj aktuálnej situácie v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyjadril nádej, že po začatých mierových rokovaniach by mohlo čoskoro dôjsť k dohode o trvalo udržateľnom mieri. Podľa jeho slov by uzatvorenie mieru práve v tomto roku, keď si celá Európa pripomína 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, malo silnú symboliku.



Ďalej podotkol, že na Háji Nicovô je pochovaných takmer 1400 padlých hrdinov Červenej armády Československého armádneho zboru. „Keď to naše deti budú vedieť, keď tu budú chodiť, keď na to budú myslieť, tak keď raz budú lídrami našej krajiny, budú vedieť, že zachovať mier je to najdôležitejšie, čo môže byť,“ doplnil Raši.



Dodal, že je rád, že sa na Háji Nicovô konal nielen tento pietny akt, ale že sa tu konali aj animácie rekonštrukcie bojov s použitím techniky, aby aj deti vedeli, že vojna bola naozaj niečo reálne, kde ľudia zomierali.