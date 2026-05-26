R. Raši: Moderný štát nemôže fungovať bez silnej samosprávy
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Moderný štát nemôže fungovať bez silnej a rešpektovanej samosprávy a samospráva sa nemôže rozvíjať bez efektívnej spolupráce a partnerstva so štátom. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Som rád, že v kontexte nevyhnutnej spolupráce sme na pôde národnej rady aj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR iniciovali odborné diskusie, okrúhle stoly, na ktorých zazneli podnety zástupcov samospráv,“ uviedol. „Mnohé z týchto podnetov a diskusií sa už pretavili do konkrétnych legislatívnych návrhov,“ upozornil, poukazujúc napríklad na tému regulácie parkovania či poplatku za miestny rozvoj.
Šéf parlamentu sa stotožnil s dôležitosťou modernizácie a reformy verejnej správy a ocenil materiály, ktoré v tejto oblasti sformulovali samosprávne združenia. Verí aj v progres témy v nasledujúcom období prostredníctvom komisie pre modernizáciu samosprávy, ktorá má vzniknúť pri parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj. „To bude priestor na stretnutie praxe a odborného pohľadu a kde môžu vzniknúť koncepčné a efektívne riešenia s dlhodobým potenciálom,“ vyhlásil.
Raši je presvedčený, že na efektívne čerpanie eurofondov a ich spojenie s reformami je nevyhnutné, aby sa na nastavovaní nového programového obdobia podieľali aj samosprávy. „Aby bolo menej improvizácie, menej rozhodovania od stola a, naopak, viac partnerstva a viac načúvania regiónov,“ zdôraznil.
Podporil zároveň úsilie, aby samosprávy boli vyňaté zo sankčného mechanizmu v rámci tzv. dlhovej brzdy. „Verím, že čoskoro príde do národnej rady návrh, aby sa vás dlhová brzda a rozpočtové limity, ktoré vás obmedzujú, výrazne nedotýkali,“ uviedol smerom k predstaviteľom samospráv.
Dvojdňové (26. - 27. 5.) rokovanie najvyššieho orgánu samosprávneho združenia sa koná s mottom „Rozvoj Slovenska začína v mestách a obciach - RAST“ a je venované schvaľovaniu priorít ZMOS na nasledujúci rok, aktuálnym výzvam samospráv, ako aj diskusii o budúcnosti verejnej správy, financovania územia a investičného rozvoja Slovenska. Snem vyhodnotí aj činnosť združenia za predchádzajúci rok.
