R. Raši: Na dopravu v Bratislavskom kraji pôjde štvrť miliardy eur

Bratislava 26. júna (TASR) - Na lepšiu dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) pôjde takmer 250 miliónov eur. Oznámil to v stredu pred rokovaním vlády na tlačovej konferencii minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD), za účasti ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).



"Je mi veľkým potešením, že môžeme spolu oznámiť novú výzvu, ktorá je v objeme takmer štvrť miliardy eur. Je určená na projekty integrovaných územných investícií, teda na projekty na podporu verejnej dopravy v Bratislavskom kraji a udržateľnom mestskom rozvoji Bratislavy," priblížil Raši.



O peniazoch, ktoré pôjdu do BSK, si budú podľa Rašiho rozhodovať samosprávy a prijímatelia sami. "Je to nový typ výziev, ktoré sme v minulom programovom období nemali. O prostriedkoch sa nebude rozhodovať na ministerstvách, ale budú o nich rozhodovať všetci aktéri, ktorí v našich regiónoch žijú," poznamenal.







"O peniaze z výzvy môže žiadať hlavné mesto Bratislava, BSK, aj Dopravný podnik mesta Bratislavy, ale aj obce a mestá BSK, ktoré zabezpečujú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. "Prostriedky môžu žiadať aj obchodné spoločnosti, teda dopravcovia, ktorí vykonávajú pravidelnú dopravu pre vyšší územný celok. Žiadať môžu aj Železnice SR," spresnil Raši.



Dodal, že výzva je otvorená, uzavrie sa, až keď sa vyčerpajú všetky prostriedky. "Výzva bude zverejnená v najbližších hodinách až dňoch," uzavrel minister investícií.



Cieľom uvedenej výzvy je podľa Ráža dostať ľudí z aut do mestskej hromadnej dopravy, ktorá teda musí byť atraktívna, ekologická a spoľahlivá.



Prostriedky z výzvy sa podľa Ráža dajú použiť na vybudovanie prestupných terminálov, na modernizáciu električkových tratí, napájacích systémov pre trolejbusy. Môžu slúžiť aj na nákup ekologických vozidiel či na vybudovanie záchytných parkovísk. "Chcel by som vyzvať BSK, tak aj primátorov a starostov obcí v BSK, aby výzve venovali náležitú pozornosť a zúčastnili sa na nej," doplnil minister dopravy.