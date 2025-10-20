Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Slovensko

R. Raši: Najbližšie komunálne voľby budú v riadnom termíne v roku 2026

.
Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. októbra (TASR) - Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vzišlo to z dnešnej diskusie predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku, ktorí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie NR SR.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí