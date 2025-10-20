< sekcia Slovensko
R. Raši: Najbližšie komunálne voľby budú v riadnom termíne v roku 2026
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vzišlo to z dnešnej diskusie predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku, ktorí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie NR SR.