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R. Raši: Násilie voči nevinným ľuďom nemá a nebude mať ospravedlnenie

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Foto z miesta. Foto: TASR/AP

Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť. Zraneným praje, aby sa čo najskôr uzdravili.

Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Násilie voči nevinným ľuďom nemá a nikdy nebude mať ospravedlnenie. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) v súvislosti so sobotnou streľbou v poľskom Krakove. Verí, že poľské orgány rýchlo a dôkladne objasnia, čo sa stalo a prečo.

Správy z Krakova ma hlboko zasiahli. Krakov je nám blízky, na mape aj v srdci. Mnohí Slováci tam trávia práve tento víkend. Poľsko nie je len náš sused, je to náš priateľ. A keď priateľ trpí, stojíme pri ňom,“ povedal Raši.

Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť. Zraneným praje, aby sa čo najskôr uzdravili. Myslí aj na záchranárov, lekárov a policajtov, ktorí v Krakove bojujú o ľudské životy a sami pritom riskovali ten svoj. „V myšlienkach som s Krakovom a celým Poľskom,“ dodal šéf parlamentu.

Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a minimálne 15 ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. Na miesto nešťastia smeruje poľský premiér Donald Tusk a minister vnútra Marcin Kierwinski.

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