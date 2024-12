R. Raši: Naším cieľom je, aby sa okrajové regióny nevyľudňovali

Bratislava 29. decembra (TASR) - V rámci vyrovnávania regionálnych rozdielov je cieľom, aby sa okrajové regióny nevyľudňovali. Prispieť k tomu má návrh zákona o prioritných okresoch, presúvanie eurofondov na základe požiadaviek regiónov či bezodplatné prenesenie budov štátu na obec. V rozhovore pre TASR to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).



"Ak sa každý presťahuje do hlavného alebo krajského mesta, dediny nám úplne vymrú. Preto máme projekt prioritných okresov, v rámci ktorého vieme dať peniaze na zlepšovanie života vo vzdialených okresoch, kde bola donedávna vysoká nezamestnanosť, kde je mnoho starých ľudí a kde je horšie dostupná sociálna starostlivosť a vzdelávanie. Chceme im dať peniaze na to, aby zjednodušovali život obyvateľov," uviedol Raši.



Vyrovnávanie rozdielov má podporiť aj presúvanie eurofondov na základe priorít obcí a miest. Presunutých už bolo 80 miliónov eur, pričom rezort plánuje presun ďalších 140 miliónov eur. "Napríklad pre mesto Martin boli vyčlenené milióny eur na podporu koľajovej dopravy. No, ale mesto Martin nemá električky, majú ich len Košice a Bratislava. Čiže urobili sa aj takéto hlúposti. Chceme preto, aby sa peniaze použili na to, na čo chcú, napríklad na podporu cestovného ruchu," ozrejmil Raši.



Regiónom má pomôcť aj bezodplatné prenesenie prebytočného majetku štátu na obce. Ide napríklad o staré nepoužívané železničné stanice či staré budovy rozličných ministerstiev. Obce si v týchto priestoroch podľa Rašiho môžu zriadiť školy, škôlky, nájomné byty či ubytovne pre učiteľov a lekárov.



"Samozrejme, platí všeobecné pravidlo, že keď niekto chce investovať v takýchto odľahlých regiónoch, je zvýhodnený. To znamená, že pri eurofondoch je zvýhodnený okres, ktorý je čím ďalej od Bratislavy. Ak príde investor a chce vytvárať pracovné miesta, tak pomoc zo štátu je väčšia, ako keby to chcel robiť v Bratislave, v Trnave alebo v okolí Nitry," dodal Raši.



Ďalším projektom sú Interregy, teda cezhraničné programy medzi Slovenskom a okolitými štátmi. Raši ako príklad ich prínosu uviedol výstavbu piatich mostov medzi Slovenskom a Maďarskom. "Tie dedinky, v ktorých končil život, si vďaka mostu môžu nájsť kultúrne a pracovné vyžitie na maďarskej strane. Naopak, maďarské dedinky si vedia nájsť jednak svoje rodiny, ale aj prácu, nákupy či kultúru. To znamená, že tam, kde končil život, sa vybudovaním mostov mnohokrát život začína," povedal šéf rezortu.



Dodal, že veľkou výzvou je slovensko-ukrajinská hranica. Myšlienkou totiž je pomôcť tejto časti Slovenska európskymi peniazmi, ktoré pôjdu po skončení vojny na rozvoj Ukrajiny. "Veríme, že keď skončí vojna, tak sa pri obnove Ukrajiny nainvestujú veľké peniaze aj do celého pohraničia, pretože keď sa bude obnovovať Ukrajina, musia sa dokončiť aj cesty na Slovensko," uzavrel.