< sekcia Slovensko
R. Raši nateraz nevidí dôvod na odvolanie M. Dubéciho
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) cez víkend avizoval, že sa pracuje na návrhu na odvolanie Dubéciho.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) nateraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (PS) z funkcie. Uviedol to v pondelok novinárom v parlamente. Reagoval tak na ich otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného Smeru-SD, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie Dubéciho.
„Dubéci je poslanec ako každý iný. Vykonáva svoje úlohy podpredsedu NR SR tak, ako aj ostatní podpredsedovia, plní to, čo od neho NR SR a zákony vyžadujú,“ skonštatoval.
S Hlasom-SD podľa Rašiho nikto o možnom návrhu na odvolanie Dubéciho a dôvodoch nerokoval. „Ja momentálne, kým nedonesú nejaké iné informácie, dôkazy alebo niečo, k dnešnému dňu naozaj nevidím dôvod na jeho odvolanie,“ doplnil.
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) cez víkend avizoval, že sa pracuje na návrhu na odvolanie Dubéciho. Informoval, že sa pripravujú dôvody a bude ich chcieť predstaviť zvyšným stranám z koalície.
„Dubéci je poslanec ako každý iný. Vykonáva svoje úlohy podpredsedu NR SR tak, ako aj ostatní podpredsedovia, plní to, čo od neho NR SR a zákony vyžadujú,“ skonštatoval.
S Hlasom-SD podľa Rašiho nikto o možnom návrhu na odvolanie Dubéciho a dôvodoch nerokoval. „Ja momentálne, kým nedonesú nejaké iné informácie, dôkazy alebo niečo, k dnešnému dňu naozaj nevidím dôvod na jeho odvolanie,“ doplnil.
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) cez víkend avizoval, že sa pracuje na návrhu na odvolanie Dubéciho. Informoval, že sa pripravujú dôvody a bude ich chcieť predstaviť zvyšným stranám z koalície.