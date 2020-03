R. Raši: Nezastavujme výzvy, využime peniaze, ktoré máme a rokujme

Bratislava 23. marca (TASR) – Bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) vyzýva svoju nástupkyňu Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby nezastavovala vyhlásené výzvy na využitie eurofondov. Podľa neho by mala vláda využiť tie peniaze, ktoré už má, a zároveň rokovať o získaní ďalších finančných prostriedkov. Médiám to oznámil Raši v pondelok v rámci reakcie na tlačový brífing súčasnej vicepremiérky.



Podľa Rašiho je zastavenie rozbehnutých výziev a presunutie štyroch miliárd eur absolútne nereálne. „Môže to veľmi vážne ohroziť rozbehnuté projekty, ako napríklad regionálny rozvoj, ochranu životného prostredia či projekty v oblasti zvyšovania zamestnanosti, z ktorých mnohé sú na seba naviazané a reálne by hrozilo, že tieto peniaze nám Európska komisia (EK) neumožní vyčerpať na boj s novým koronavírusom, na pripravované projekty ich nestihneme vyčerpať a budeme ich musieť vracať do Bruselu,“ upozornil bývalý vicepremiér.



„Pred mojím odchodom sme vyrokovali s EK 527 miliónov eur, ktoré sa dajú využiť hneď, stačí len vypísať výzvy,“ upozornil Raši s tým, že návrhy na výzvy má Remišová od nástupu do funkcie na svojom úrade.



Ako ďalej uviedol Raši, minulý týždeň sa s EK dohodli, že na boj s novým koronavírusom môže Slovensko presunúť osem percent alokácie, teda takmer 1,5 miliardy eur. „Tieto peniaze sa budú dať využiť na preplatenie testov, zdravotníckych pracovníkov, ale napríklad aj na pomoc prevádzkam, ktoré musia mať zatvorené, na platy zamestnancov, ktorí sa podieľajú na boji s novým koronavírusom, na ochranné prostriedky, pre firmy, ktoré museli prerušiť výrobu, pre políciu a podobne. Takto môžeme refundovať výdavky vzniknuté od 1. februára,“ vysvetlil Raši.



Remišovej odporúča, aby začala rokovať s Bruselom o špeciálnom balíku peňazí na minimalizáciu škôd. „Sama EK ich plánuje vyčleniť pre krajiny postihnuté pandémiou. Ich využitím by Remišová neohrozila eurofondy a pomoc regiónom, o ktorej tak oduševnene hovorila v predvolebnej kampani,“ dodal Raši.