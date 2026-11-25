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R. Raši: Ochrana žien pred násilím je zodpovednosťou každého z nás
Raši upozornil aj na neprijateľnosť násilia voči ženám pôsobiacim vo verejnom a politickom živote.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Ochrana žien pred násilím je povinnosťou štátu aj zodpovednosťou každého z nás. Je to jeden zo základných ukazovateľov vyspelosti demokratickej spoločnosti. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Pripomenul, že skutočná prevencia násilia sa začína formovaním základných morálnych hodnôt, prirodzenej úcty k ženám a rešpektu k ich dôstojnosti.
„Môžeme prijímať kvalitné zákony, sprísňovať tresty a posilňovať mechanizmy ochrany, no pokiaľ človek nemá v sebe ukotvené základné morálne princípy, samotná legislatíva nikdy nebude postačujúca,“ zdôraznil. Medzinárodný deň by preto podľa jeho slov nemal byť iba príležitosťou na symbolické odsúdenie násilia, ale aj podnetom na prijímanie konkrétnych opatrení a reflexiu jeho spoločenských príčin.
Raši upozornil aj na neprijateľnosť násilia voči ženám pôsobiacim vo verejnom a politickom živote. „Ak ženy odrádzame od účasti na verejnom živote urážkami, vyhrážkami alebo útokmi na ich dôstojnosť, ochudobňujeme tým celú spoločnosť a oslabujeme demokraciu. Rozdielnosť politických názorov nikdy nesmie byť ospravedlnením pre ponižovanie či agresiu voči ženám,“ uviedol.
Násilie nemá podľa neho iba podobu fyzického útoku. Prejavuje sa aj verbálnou agresiou, zastrašovaním či ponižovaním. K jeho vzniku môže prispievať šírenie nenávisti, tolerovanie agresívneho správania a prehlbovanie škodlivých stereotypov.
Osobitnú pozornosť si podľa jeho slov vyžaduje digitálne prostredie, v ktorom sú týmto negatívnym javom vystavené práve deti a mladí ľudia. Dôležitým krokom v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách je podľa Rašiho aj návrh zákona o deradikalizácii. Jeho cieľom je včas identifikovať rizikové správanie mladých ľudí a predchádzať tomu, aby nenávistné postoje prerástli do násilného konania. „Hlas zároveň navrhuje rozšíriť trestnoprávnu ochranu pred podnecovaním nenávisti na základe pohlavia či zdravotného postihnutia, čím by sa priamo posilnila aj ochrana žien v digitálnom prostredí,“ uviedol.
Neoddeliteľnou súčasťou účinnej ochrany žien musí byť podľa Rašiho aj dostupná psychologická, sociálna a právna pomoc, stabilné financovanie bezpečných ženských domov a vytváranie podmienok pre ekonomickú nezávislosť žien. „Práve v tejto oblasti je úloha štátu nezastupiteľná,“ uviedol. Dôležitý význam má podľa neho aktívny a koordinovaný prístup všetkých príslušných štátnych inštitúcií, ktorých spoločným cieľom musí byť zabezpečenie účinnej ochrany a dostupnej pomoci ženám zažívajúcim násilie. „Každá žena, ktorá sa rozhodne opustiť násilné prostredie, musí mať istotu, že sa môže spoľahnúť na včasnú, citlivú a odbornú pomoc štátu pri návrate k bezpečnému a dôstojnému životu,“ pripomenul.
Predseda parlamentu vyzval na spoločenskú solidaritu so všetkými ženami, ktoré zažívajú násilie. „Našou ambíciou nesmie byť iba spoločnosť, v ktorej sa násilie dôsledne trestá, ale predovšetkým spoločnosť, v ktorej je násilie morálne neprijateľné,“ uzavrel.
„Môžeme prijímať kvalitné zákony, sprísňovať tresty a posilňovať mechanizmy ochrany, no pokiaľ človek nemá v sebe ukotvené základné morálne princípy, samotná legislatíva nikdy nebude postačujúca,“ zdôraznil. Medzinárodný deň by preto podľa jeho slov nemal byť iba príležitosťou na symbolické odsúdenie násilia, ale aj podnetom na prijímanie konkrétnych opatrení a reflexiu jeho spoločenských príčin.
Raši upozornil aj na neprijateľnosť násilia voči ženám pôsobiacim vo verejnom a politickom živote. „Ak ženy odrádzame od účasti na verejnom živote urážkami, vyhrážkami alebo útokmi na ich dôstojnosť, ochudobňujeme tým celú spoločnosť a oslabujeme demokraciu. Rozdielnosť politických názorov nikdy nesmie byť ospravedlnením pre ponižovanie či agresiu voči ženám,“ uviedol.
Násilie nemá podľa neho iba podobu fyzického útoku. Prejavuje sa aj verbálnou agresiou, zastrašovaním či ponižovaním. K jeho vzniku môže prispievať šírenie nenávisti, tolerovanie agresívneho správania a prehlbovanie škodlivých stereotypov.
Osobitnú pozornosť si podľa jeho slov vyžaduje digitálne prostredie, v ktorom sú týmto negatívnym javom vystavené práve deti a mladí ľudia. Dôležitým krokom v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách je podľa Rašiho aj návrh zákona o deradikalizácii. Jeho cieľom je včas identifikovať rizikové správanie mladých ľudí a predchádzať tomu, aby nenávistné postoje prerástli do násilného konania. „Hlas zároveň navrhuje rozšíriť trestnoprávnu ochranu pred podnecovaním nenávisti na základe pohlavia či zdravotného postihnutia, čím by sa priamo posilnila aj ochrana žien v digitálnom prostredí,“ uviedol.
Neoddeliteľnou súčasťou účinnej ochrany žien musí byť podľa Rašiho aj dostupná psychologická, sociálna a právna pomoc, stabilné financovanie bezpečných ženských domov a vytváranie podmienok pre ekonomickú nezávislosť žien. „Práve v tejto oblasti je úloha štátu nezastupiteľná,“ uviedol. Dôležitý význam má podľa neho aktívny a koordinovaný prístup všetkých príslušných štátnych inštitúcií, ktorých spoločným cieľom musí byť zabezpečenie účinnej ochrany a dostupnej pomoci ženám zažívajúcim násilie. „Každá žena, ktorá sa rozhodne opustiť násilné prostredie, musí mať istotu, že sa môže spoľahnúť na včasnú, citlivú a odbornú pomoc štátu pri návrate k bezpečnému a dôstojnému životu,“ pripomenul.
Predseda parlamentu vyzval na spoločenskú solidaritu so všetkými ženami, ktoré zažívajú násilie. „Našou ambíciou nesmie byť iba spoločnosť, v ktorej sa násilie dôsledne trestá, ale predovšetkým spoločnosť, v ktorej je násilie morálne neprijateľné,“ uzavrel.