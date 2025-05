R. Raši odletí do Prahy na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu

Bratislava 6. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v stredu (7. 5.) ráno odletí do Prahy na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu. Na Pražskom hrade ho príjme prezident ČR Petr Pavel a rokovať bude aj s českým premiérom Petrom Fialom. V rámci návštevy Českej republiky sa Raši stretne aj s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou a s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



„Osobne mi veľmi záleží na zachovaní tradície prvej zahraničnej cesty vo funkcii predsedu parlamentu práve do Česka,“ zdôraznil Raši.



Obsahom rokovaní s najvyššími predstaviteľmi ČR budú najmä ekonomická, cezhraničná spolupráca, energetika, doprava a obrana. Taktiež témy ďalšej regionálnej spolupráce Slovenska a Česka v rámci medzinárodných zoskupení, konkrétne vo V4 a v Slavkovskom formáte.



„Nemožno ignorovať unikátnosť vzťahov medzi našimi krajinami, ktorá pramení z intenzívnych prepojení na všetkých úrovniach. Mám úprimný záujem na prehlbovaní týchto vzťahov a politického dialógu, dôkazom čoho bude aj moja zajtrajšia návšteva v Českej republike,“ uviedol Raši. Zdôraznil, že mu osobne veľmi záleží na zachovaní tradície prvej zahraničnej cesty vo funkcii predsedu parlamentu práve do Česka.



Oficiálna návšteva predsedu parlamentu v Prahe sa začne položením venca k národnému pamätníku na Vítkove. V súvislosti s nedávnym 106. výročím úmrtia Milana Rastislava Štefánika si Raši uctí v Prahe aj jeho pamiatku priamo na Petříne pri soche M. R. Štefánika.