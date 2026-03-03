Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
R. Raši: Podnet od M. Žilinku na zmenu trestných kódexov som nedostal

Na snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Žilinka v pondelok (2. 3.) na sociálnej sieti oznámil, že podal podnet predsedovi NR SR Rašimu na zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) zatiaľ nemá k dispozícii podnet generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku na zmenu trestných kódexov. „Keď mi bude doručený, bude možné sa k nemu bližšie vyjadriť,“ uviedol šéf parlamentu pre TASR.

Žilinka v pondelok (2. 3.) na sociálnej sieti oznámil, že podal podnet predsedovi NR SR Rašimu na zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi.

Navrhoval by rozšíriť pojmy ako škoda alebo výnos z trestnej činnosti aj sprísniť podmienky trestnej zodpovednosti. Okrem rozšírenia definícií pojmov by navrhol aj sprísnenie trestnej zodpovednosti. Tá by sa podľa neho mala uplatňovať už od škody 700 eur, nie od súčasnej výšky 20.000 eur.
