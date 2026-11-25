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R. Raši: Prevencia onkologických ochorení musí byť prioritou
Predseda parlamentu v súvislosti s iniciatívou apeloval aj na samotných mužov, aby starostlivosť o vlastné zdravie neodkladali.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Prevencia onkologických ochorení musí byť strategickou prioritou štátu. Predstavitelia krajiny majú nielen zodpovednosť za vytváranie podmienok na dostupnú prevenciu, včasnú diagnostiku a kvalitnú liečbu, ale aj možnosť vlastným príkladom prispievať k zmene spoločenského postoja k zdraviu. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na stredajšej tlačovej konferencii.
Národná rada (NR) SR sa pripojila k medzinárodnej iniciatíve Movember, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o mužskom zdraví a význame prevencie. V parlamente sa preto uskutočnil v stredu aj Deň zdravia venovaný prevencii, včasnému záchytu a liečbe onkologických ochorení mužov, ako aj ich duševnému zdraviu. Práve rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov, pričom na Slovensku denne pribudne približne desať nových prípadov. Napriek tomu preventívne urologické prehliadky absolvuje len približne desatina mužov.
Podujatie nadviazalo na októbrovú iniciatívu venovanú zdraviu žien a prevencii rakoviny prsníka. Raši chce, aby parlament okrem svojej zákonodarnej úlohy vytváral priestor aj na otváranie dôležitých celospoločenských tém a prispieval k zvyšovaniu povedomia verejnosti o význame starostlivosti o vlastné zdravie. „V októbri sme venovali pozornosť zdraviu žien a prevencii rakoviny prsníka. Dnes otvárame rovnako dôležitú tému, a to zdravie mužov. Chcem, aby sa parlament stal aj miestom, odkiaľ vysielame dôležité celospoločenské posolstvá, ktoré presahujú hranice politiky,“ uviedol.
Predseda parlamentu v súvislosti s iniciatívou apeloval aj na samotných mužov, aby starostlivosť o vlastné zdravie neodkladali. Podľa jeho slov by sa preto pozornosť venovaná mužskému zdraviu nemala obmedzovať len na jeden mesiac v roku.
Movember je medzinárodná iniciatíva, ktorá sa každoročne počas novembra venuje témam mužského zdravia, predovšetkým rakoviny prostaty, rakoviny semenníkov a duševného zdravia mužov. Charakteristickým symbolom sú fúzy upozorňujúce na zdravotné riziká, o ktorých muži často nehovoria, a motivácia k väčšej starostlivosti o vlastné zdravie.
Národná rada (NR) SR sa pripojila k medzinárodnej iniciatíve Movember, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o mužskom zdraví a význame prevencie. V parlamente sa preto uskutočnil v stredu aj Deň zdravia venovaný prevencii, včasnému záchytu a liečbe onkologických ochorení mužov, ako aj ich duševnému zdraviu. Práve rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov, pričom na Slovensku denne pribudne približne desať nových prípadov. Napriek tomu preventívne urologické prehliadky absolvuje len približne desatina mužov.
Podujatie nadviazalo na októbrovú iniciatívu venovanú zdraviu žien a prevencii rakoviny prsníka. Raši chce, aby parlament okrem svojej zákonodarnej úlohy vytváral priestor aj na otváranie dôležitých celospoločenských tém a prispieval k zvyšovaniu povedomia verejnosti o význame starostlivosti o vlastné zdravie. „V októbri sme venovali pozornosť zdraviu žien a prevencii rakoviny prsníka. Dnes otvárame rovnako dôležitú tému, a to zdravie mužov. Chcem, aby sa parlament stal aj miestom, odkiaľ vysielame dôležité celospoločenské posolstvá, ktoré presahujú hranice politiky,“ uviedol.
Predseda parlamentu v súvislosti s iniciatívou apeloval aj na samotných mužov, aby starostlivosť o vlastné zdravie neodkladali. Podľa jeho slov by sa preto pozornosť venovaná mužskému zdraviu nemala obmedzovať len na jeden mesiac v roku.
Movember je medzinárodná iniciatíva, ktorá sa každoročne počas novembra venuje témam mužského zdravia, predovšetkým rakoviny prostaty, rakoviny semenníkov a duševného zdravia mužov. Charakteristickým symbolom sú fúzy upozorňujúce na zdravotné riziká, o ktorých muži často nehovoria, a motivácia k väčšej starostlivosti o vlastné zdravie.