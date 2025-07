R. Raši: Pri hlasovaní o ústave majú poslanci voľnú ruku

Bratislava 20. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD podporia vládny návrh novely Ústavy SR. Pre TASR to avizoval predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že tak urobia aj napriek tomu, že parlament neschválil ich pozmeňujúci návrh na vypustenie jedného volebného obvodu. Nevie však, aký bude postoj poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD), ktorý žiadal presun hlasovania z júna na september. Raši poukázal na to, že pri ústave je hlasovanie voľné, keďže ide o hodnotové otázky.



„Áno, ústavu podporíme, pretože ten pozmeňujúci návrh prišiel neskôr a nebol súčasťou návrhu od začiatku. Takže ústavu podporíme tak, ako je navrhnutá. Opakujem však, že musí sa nájsť podpora aj opozície, lebo na prijatie novely treba hlasy 90 poslancov,“ povedal pre TASR.



Raši nevedel, aký bude mať postoj pri hlasovaní Ferenčák. V tejto súvislosti však upozornil na to, že ide o hodnotové otázky a hlasovanie je tak voľné. Zároveň na Ferenčáka apeloval, že si treba uvedomiť, že ústava nie je iba o dvoch pohlaviach, ale má priniesť aj rovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.



Poslanci majú o novele definitívne hlasovať na septembrovej schôdzi. Na prijatie zmeny je potrebných 90 hlasov. Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej okrem iného aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu, zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž.