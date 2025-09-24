< sekcia Slovensko
R. Raši: Rozhodnutie súdu neprepustiť M. Černáka je dôležitým signálom
Na doživotie odsúdený niekdajší boss banskobystrického podsvetia Černák zostáva aj naďalej vo väzení.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Rozhodnutie súdu neprepustiť Mikuláša Černáka z väzenia je dôležitým signálom, že na Slovensku je stále jasná hranica medzi viacnásobným vrahom a niekým hodným obdivu. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti.
„A to aj napriek niektorým pokusom budovať kult osobnosti, ktoré sme posledné mesiace mohli vidieť vo verejnom priestore,“ dodal.
Na doživotie odsúdený niekdajší boss banskobystrického podsvetia Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.
