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VIDEO: R. Raši: Schôdza NR SR sa začne podľa plánu
Predseda parlamentu tiež avizoval, že schôdza možno bude trvať dlhšie.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Ďalšia schôdza Národnej rady (NR) SR sa začne 15. septembra, teda podľa schváleného harmonogramu. Prioritou budú vládne návrhy. Pri ich schvaľovaní sa v rámci koalície neočakáva žiadny problém a mali by prejsť. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD). Uviedol to po pondelkovom stretnutí v NR SR, na ktorom sa zúčastnili šéfovia koaličných klubov, podpredsedovia parlamentu za koaličné strany aj zástupca za nezaradených poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnej Strane vidieka.
„Schôdza sa normálne otvorí a návrhy zákonov sa budú prerokovávať tak, ako sa to robí na každej schôdzi, to znamená začne sa vládnymi návrhmi zákonov, potom pôjdu koaličné poslanecké návrhy a potom opozičné poslanecké návrhy. Najdôležitejšou informáciou teda je, že ideme rokovať a parlament nebude 15. septembra zablokovaný,“ poznamenal. Ocenil, že do parlamentu sa neprenieslo avizované možné iskrenie.
Pri schvaľovaní vládnych návrhov v rámci koalície neočakáva žiadny problém. „Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vždy tie najpodstatnejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené,“ doplnil Raši. Zároveň pripustil, že na niektorých návrhoch z dielne koaličných poslancov ešte dohoda nie je aj vzhľadom na ich vplyv na rozpočet. „Ale aj tu bolo avizované, že bude snaha sa dohodnúť, teda nemal by vzniknúť problém ani na tomto,“ komentoval.
Predseda parlamentu tiež avizoval, že schôdza možno bude trvať dlhšie. Poukázal na to, že v programe je rekordne veľa bodov a chce stihnúť prerokovať čo najviac. Štátny rozpočet na budúci rok by sa na tejto schôdzi preberať nemal. „Rokovania o štátnom rozpočte ešte prebiehajú na úrovni rezortov a ministrov, a teda štátny rozpočet nie je uzavretý, zatiaľ sme sa o ňom nerozprávali, lebo zatiaľ nemáme avizované, že by na túto schôdzu mal dôjsť,“ ozrejmil Raši.
Zároveň potvrdil, že sú úvahy o možnej úprave rokovacieho poriadku parlamentu. Ozrejmil, že koalícia by sa o tejto téme a konkrétnostiach mohla rozprávať na budúci týždeň, keď sa bude konať stretnutie k priebehu schôdze. Pripustil, že ďalšie zmeny by sa dali presadiť aj v rámci pozmeňujúceho návrhu k novele rokovacieho poriadku NR SR z dielne SNS, ktorý sa ešte v júni dostal do druhého čítania.
„Schôdza sa normálne otvorí a návrhy zákonov sa budú prerokovávať tak, ako sa to robí na každej schôdzi, to znamená začne sa vládnymi návrhmi zákonov, potom pôjdu koaličné poslanecké návrhy a potom opozičné poslanecké návrhy. Najdôležitejšou informáciou teda je, že ideme rokovať a parlament nebude 15. septembra zablokovaný,“ poznamenal. Ocenil, že do parlamentu sa neprenieslo avizované možné iskrenie.
Pri schvaľovaní vládnych návrhov v rámci koalície neočakáva žiadny problém. „Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vždy tie najpodstatnejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené,“ doplnil Raši. Zároveň pripustil, že na niektorých návrhoch z dielne koaličných poslancov ešte dohoda nie je aj vzhľadom na ich vplyv na rozpočet. „Ale aj tu bolo avizované, že bude snaha sa dohodnúť, teda nemal by vzniknúť problém ani na tomto,“ komentoval.
Predseda parlamentu tiež avizoval, že schôdza možno bude trvať dlhšie. Poukázal na to, že v programe je rekordne veľa bodov a chce stihnúť prerokovať čo najviac. Štátny rozpočet na budúci rok by sa na tejto schôdzi preberať nemal. „Rokovania o štátnom rozpočte ešte prebiehajú na úrovni rezortov a ministrov, a teda štátny rozpočet nie je uzavretý, zatiaľ sme sa o ňom nerozprávali, lebo zatiaľ nemáme avizované, že by na túto schôdzu mal dôjsť,“ ozrejmil Raši.
Zároveň potvrdil, že sú úvahy o možnej úprave rokovacieho poriadku parlamentu. Ozrejmil, že koalícia by sa o tejto téme a konkrétnostiach mohla rozprávať na budúci týždeň, keď sa bude konať stretnutie k priebehu schôdze. Pripustil, že ďalšie zmeny by sa dali presadiť aj v rámci pozmeňujúceho návrhu k novele rokovacieho poriadku NR SR z dielne SNS, ktorý sa ešte v júni dostal do druhého čítania.