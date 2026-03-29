R. Raši si nevie predstaviť spoluprácu s Republikou
Raši v reakcii na rozhodnutie PS vylúčiť z budúcej spolupráce Smer-SD, Republiku i Hlas Šimečkovi odkázal, že ich koaličnými partnermi tak bude líder Hnutia Slovensko Igor Matovič a tiež SaS.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) si okrem Hnutia Slovensko nevie predstaviť spoluprácu na tvorbe vlády ani s mimoparlamentnou Republikou. Povedal to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Šéf opozičného PS Michal Šimečka zopakoval, že úvaha o spolupráci s Hlasom-SD, ktorá bola po voľbách v roku 2023, už teraz nie je možná. Zároveň odporučil stranám s preferenciami okolo piatich percent, aby uvažovali o prípadnom spájaní. Raši sa v súvislosti s absenciou kandidátov na post ústavného sudcu pýtal, prečo nikoho nenavrhol ani šéf Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan či poslanci opozície alebo iné organizácie. Šimečka tento postoj označil za alibistický a falošný.
Raši v reakcii na rozhodnutie PS vylúčiť z budúcej spolupráce Smer-SD, Republiku i Hlas Šimečkovi odkázal, že ich koaličnými partnermi tak bude líder Hnutia Slovensko Igor Matovič a tiež SaS, ktorá trikrát „povalila“ vládu. „Karty rozdajú voliči a nie lídri politických strán,“ reagoval Raši na to, že spoluprácu s Hlasom-SD vylúčili okrem PS aj Hnutie Slovensko či KDH. Myslí si, že kresťanskí demokrati takto začali „spôsob sebalikvidácie“. Hlas-SD, ktorého je Raši podpredsedom, nemal podľa jeho slov snem o vylučovaní strán zo spolupráce. No osobne si nevie predstaviť spoluprácu s Hnutím Slovensko a Republikou.
„Som lídrom PS, v akej konštelácii sa pôjde do volieb, na to je príliš skoro,“ odpovedal Šimečka na otázku, či bude volebným lídrom širokej koalície vo voľbách do NR SR. Zopakoval, že PS ponúkne možnosť koalície, ak by sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup strán do parlamentu. Zabrániť prepadnutiu hlasov je podľa neho primárne zodpovednosťou strán, ktoré sa pohybujú na hranici zvoliteľnosti. Chce sa o tom s nimi rozprávať. Je podľa neho niekoľko kombinácií, ako sa k situácii postaviť. Jednou z nich je spájanie menších strán. Aktívnejšie by o tom mohli podľa neho uvažovať i Demokrati či KDH.
O forme návrhu zmeniť hlasovanie v parlamentných voľbách zo zahraničia sa podľa Rašiho ešte diskutuje. Pre neho to nie je kľúčová téma, no ak sa má zákon meniť, treba zabezpečiť tajnosť voľby. Šéf NR SR zároveň verí, že koaliční partneri i KDH podporia návrh na predĺženie funkčného obdobia v samosprávach.
Raši verí, že s koncom Ferenčáka sa zavŕšila očista v Hlase-SD. Videonahrávku o odovzdávaní peňazí v hotovosti musí podľa Rašiho vysvetliť Ferenčák sám. V súvislosti so stretnutím súčasného prezidenta a vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho s novým ruským predsedom vlády Michailom Mišustinom vo februári 2020 Raši poznamenal, že rokovanie nebolo nijako tajné a Pellegrini vtedy išiel riešiť len garanciu dodávok energií. Odmieta podozrenia o ovplyvňovaní volieb zo zahraničia.
