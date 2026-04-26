< sekcia Slovensko
R. Raši si pripomenul obete tragédie v Černobyle
Výbuch v sovietskej atómovej elektrárni Černobyľ patrí medzi najväčšie tragédie v oblasti jadrovej energetiky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. apríla (TASR) - Tragédia v Černobyle navždy pripomenula, že snaha o technologický pokrok musí mať mieru a zodpovednosť. Ochrana ľudského života musí byť prvoradá. Pri príležitosti nedeľného 40. výročia výbuchu v atómovej elektrárni Černobyľ to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„S ľudským zármutkom a úctou k obetiam, záchranárom a všetkým, ktorých katastrofa v Černobyle poznačila, si pripomíname smutné výročie tragédie, ktorá navždy pripomenula, že snaha o technologický pokrok musí mať mieru a zodpovednosť. Ochrana ľudského života musí byť prvoradá,“ napísal Raši.
Výbuch v sovietskej atómovej elektrárni Černobyľ patrí medzi najväčšie tragédie v oblasti jadrovej energetiky. K jadrovej katastrofe došlo v sobotu 26. apríla 1986 krátko po polnoci. V dôsledku havárie bolo na území bývalého Sovietskeho zväzu rádioaktívne zamorených približne 150.000 štvorcových kilometrov. Bezprostredne zahynulo 31 pracovníkov elektrárne a hasičov. Tisíce ďalších ľudí podľahli neskôr chorobám súvisiacim s radiáciou.
Únik rádioaktívnych látok z černobyľskej elektrárne najviac postihol priľahlé oblasti Ukrajiny a Bieloruska. Kontaminované vzdušné prúdy zasiahli aj väčšinu Európy vrátane Slovenska. Haváriu a jej dôsledky sa nielen Sovietsky zväz, ale aj predstavitelia komunistického režimu v Československu snažili spočiatku tajiť a neskôr zľahčovať.
