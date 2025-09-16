< sekcia Slovensko
VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana
Bober cenu získal za aktívny príspevok k rozvoju cirkvi, vzdelávania aj mravnému a duchovnému rozvoju spoločnosti na Slovensku.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. septembra (TASR) - Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) odovzdal v utorok v historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Udelil ju trom osobnostiam - košickému arcibiskupovi metropolitovi Bernardovi Boberovi, spisovateľovi a scenáristovi Petrovi Jarošovi a in memoriam politikovi a pedagógovi Milanovi Ftáčnikovi. Odovzdávanie sa konalo pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej národnej rady (SNR), ktorý si pripomíname 19. septembra.
„Je správne, že táto cena nesie práve meno J. M. Hurbana. (...) Pri jeho mene si mnohí z nás predstavia predovšetkým bojového ducha a veľké odhodlanie tohto národovca z najznámejšej trojice Štúrovcov. Aké iné, ak nie odvážne odhodlanie, sa nám vybaví pri jeho básni Bije zvon slobody, v ktorom celému svetu odkazuje, že Slováci vedia za slobodu aj položiť vlastný život? (...) Zbrane, ktorými J. M. Hurban bojoval za svoj národ boli omnoho širšie ako nasadenie vlastného života na bojovom poli. Ako spisovateľ, básnik a novinár sa bránil slovom, ako politik bojoval svojimi hodnotami a ako človek ukazoval prínos vzdelania, kultúry a národného povedomia,“ poznamenal Raši na udeľovaní.
Upozornil zároveň na to, že v súčasnosti celý svet žije v dobe, v ktorej dominujú skutočné zbrane. „Ak existuje cesta z bludného kruhu násilia, vedie práve cez pokojné slovo vzdelaného človeka a súdržnosť každého jedného spoločenstva. Veľmi by som si želal, aby práve tieto hodnoty priniesli ľuďom na Slovensku viac pokoja. A aj preto dnes oceňujeme ľudí, ktorí tieto hodnoty vo svojom živote stelesňujú či stelesňovali,“ vyhlásil.
Bober cenu získal za aktívny príspevok k rozvoju cirkvi, vzdelávania aj mravnému a duchovnému rozvoju spoločnosti na Slovensku. Vyzdvihuje sa pri tom jeho celoživotná pastoračná činnosť, šírenie kresťanského humanizmu, tolerancie, idey lásky a pomoci blížnemu.
Jarošovi ocenenie patrí za mimoriadny prínos pri vzniku samostatného štátu v úlohe zákonodarcu, ktorý sa podieľal na ústavných základoch štátu a formovaní modernej slovenskej štátnosti. Cenu dostal aj za literárnu tvorbu, ktorá formovala národné povedomie a šírila myšlienky humanizmu a tolerancie.
Ftáčnika ocenil Raši in memoriam. Cenu mu udelil za aktívny príspevok k vzniku samostatného štátu ako poslanca SNR, rozvoj demokracie a za celoživotné úsilie skvalitňovania vzdelávania v pozícii ministra školstva i vysokoškolského pedagóga.
Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana udeľuje predseda NR SR. Oceniť ňou môže jednotlivca alebo kolektív za mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie či ústavnosti v SR alebo humanitárnej oblasti. S udelením ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej mzdy.
