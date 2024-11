R. Raši: V Košiciach vznikne styčná kancelária UN-Habitat

Košice 5. novembra (TASR) - V Košiciach by mala vzniknúť styčná kancelária UN-Habitat. Zámer vytvoriť ju potvrdzuje takzvaný list o úmysle, ktorý v utorok v egyptskej Káhire podpísal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) spolu s riaditeľkou UN-Habitat Anacláudiou Rossbach. TASR o tom informovalo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Kancelária v Košiciach má byť styčným bodom pre kanceláriu UN-Habitat v Kyjeve, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri podpore obnovy Ukrajiny po skončení vojny. "Otvorenie styčnej kancelárie v Košiciach má logický dôvod, vzhľadom k už existujúcej infraštruktúre nášho ministerstva na východnom Slovensku. Okrem priestorov zabezpečíme aj personál - troch zamestnancov, ktorí budú spolupracovať s kanceláriou v Kyjeve," spresnil Raši.



Kancelária v Košiciach má koordinovať stretnutia, respektíve bude slúžiť ako záložná kancelária v prípade, ak niektorí zo zástupcov Európskej únie budú mať problém s vycestovaním na Ukrajinu alebo priamo do Kyjeva. MIRRI v súčasnosti kompletizuje podklady, ktoré budú poslané na pripomienkovanie UN-Habitat.



Riadna zmluva o zriadení kancelárie UN-Habitat Collaboration Hub v Košiciach, ktorej otvorenie je plánované na február 2025, by mala byť podpísaná v rámci januárového medzinárodného podujatia UN-Habitat v Bratislave.