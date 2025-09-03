< sekcia Slovensko
R. Raši v Tokiu diskutoval o prehĺbení slovensko-japonských vzťahov
Cieľom oboch krajín je podľa predsedu NR SR dospieť v najbližšom období k podpisu dohody o strategickom partnerstve a spolupráci.
Autor TASR
Bratislava/Tokio 3. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši sprevádzaný podpredsedom NR SR Petrom Žigom (obaja Hlas-SD) a delegáciou poslancov NR SR v stredu navštívil japonskú metropolu Tokio. Slovenská delegácia sa počas návštevy stretla s predsedom Snemovne radcov, hornej komory japonského parlamentu, Masakazuom Sekigučim. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Hlavnými témami rokovania boli prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a príprava dohody o strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Raši zároveň pozval predsedu Snemovne radcov na oficiálnu návštevu Slovenska.
Sekiguči na úvod stretnutia pripomenul, že obe krajiny spája od nadviazania diplomatických vzťahov už vyše 30 rokov mimoriadne významnej spolupráce. Vyzdvihol pôsobenie viac ako 60 japonských spoločností, ktoré prispievajú k rozvoju slovenského hospodárstva, a ocenil pokračujúcu parlamentnú výmenu na vysokej úrovni.
Raši poďakoval predsedovi hornej komory japonského parlamentu za prijatie a zdôraznil, že parlamentná spolupráca zohráva významnú úlohu v rozvoji slovensko-japonských vzťahov, ktoré zahŕňajú oblasti hospodárstva, kultúry i výmeny študentov.
„Slovensko vníma Japonsko ako kľúčového partnera v indo-pacifickom regióne a podporuje rozvoj strategického partnerstva,“ uviedol Raši.
Cieľom oboch krajín je podľa predsedu NR SR dospieť v najbližšom období k podpisu dohody o strategickom partnerstve a spolupráci. Obe strany potvrdili aj záujem na aktívnej účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO Osaka 2025, kde sa pripravuje Národný deň SR za účasti slovenského prezidenta Petra Pellegriniho.
Sekiguči ocenil príspevok Slovenska ku kultúrnej výmene a v osobnej rovine prejavil záujem o slovenský folklór, ktorý je v Japonsku populárny.
Obaja predstavitelia zároveň potvrdili pripravenosť naďalej posilňovať spoluprácu v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti.
