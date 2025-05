REAKCIE slovenských politikov na zvolenie nového pápeža LEVA XIV.

R. Raši: Verím, že Cirkev bude pod vedením Leva XIV. posilňovať jednotu ľudstva

Bratislava 8. mája (TASR/Teraz.sk) - Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolilo vo štvrtok konkláve za 267. pápeža katolíckej cirkvi v poradí. Zvolený pápež prijal meno Lev XIV. Teraz.sk prináša rekacie slovenských politikov na jeho zvolenie.Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) prijal správu o zvolení nového pápeža Leva XIV. s radosťou a hlbokou úctou.uviedol predseda parlamentu v statuse na sociálnej sieti.Verí tiež, že nového pápeža budú môcť počas jeho pôsobenia privítať veriaci aj na Slovensku.“ zdôraznil Raši.Považujem za viac než symbolické, že kardináli zvolili nového pápeža v deň, keď si pripomíname víťazstvo boja nad fašizmom. Na sociálnej sieti tak na zvolenie Roberta Francisa Prevosta na čelo katolíckej cirkvi reagoval minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.uviedol Šutaj Eštok.Podľa ministra vnútra malo Slovensko, i keď je malou krajinou, vždy blízko k pápežom. Pripomenul, že dôverníkom a priateľom viacerých z nich bol kardinál Jozef Tomko.dodal Šutaj Eštok.Nech je pontifikát Leva XIV. naplnený múdrosťou, odvahou a vnútornou silou, ktorú dnes svet tak veľmi potrebuje. Na sociálnej sieti to v súvislosti so zvolením nového pápeža uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).Na zvolenie nového pápeža reagoval aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý si želá, aby bol Lev XIV. poslom mieru. V podobnom duchu sa vyjadril aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).Veľká radosť pre všetkých katolíkov na svete. Zvolenie nového pápeža tak okomentoval v statuse na sociálnej sieti podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Upozorňuje zároveň na voľbu mena nového Svätého Otca.uviedol Taraba. "dodáva. Poukazuje i na prvé slová nového pontifika o tom, žedodal vicepremiér.Predseda opozičnej strany KDH Milan Majerský má radosť zo zvolenia nástupcu Svätého Petra a verí, že nový pápež Lev XIV. bude rovnako odvážny ako jeho predchodca. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.uviedol Majerský.Radosť nad správou o zvolení pápeža vyjadrila aj Kresťanská únia.dodala.Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka oceňuje slová nového pápeža Leva XIV. po jeho zvolení, v ktorých hovoril o hodnotách mieru a spolupráce. TASR o tom informovalo mediálne oddelenie PS.skonštatoval Šimečka.Zvolenie nového pápeža je historickou chvíľou pre celý kresťanský svet, ako aj pre všetkých ľudí dobrej vôle, významným momentom duchovnej obnovy, zjednotenia a nádeje. V reakcii na voľbu nového Svätého Otca to uviedlo hnutie Slovensko, pápežovi Levovi XIV. zaželalo pevné zdravie a pontifikát plný pokoja a lásky.povedal líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Upozornil, že v čase globálnych neistôt sú podľa neho práve morálna autorita a duchovné vedenie mimoriadne dôležité pre budúcnosť ľudstva. Novému pontifikovi preto zaželal, aby sa muPredsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová vo svojej reakcii uviedla, že pápež otvoril svoj príhovor dôrazom na pokoj, na budovanie mostov a rozvíjanie dialógu.povedala.Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolilo vo štvrtok konkláve za 267. pápeža katolíckej cirkvi v poradí. Zvolený pápež prijal meno Lev XIV.Je prvým pápežom zo Spojených štátov, narodil sa v roku 1955 v Chicagu. Je z rádu augustiniánov, v ktorom bol v minulosti generálnym predstaveným.