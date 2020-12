R. Raši: Viacerým liekom vzrástli doplatky pacientov

Bratislava 29. decembra (TASR) - Viacerým liekom stúpli doplatky. Upozornil na to nezaradený poslanec a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši. Pripomína, že reguláciu doplatkov má v rukách minister zdravotníctva.



Od prvého januára žiadne lieky podľa Rašiho zadarmo nebudú, práve naopak, doplatky mnohých liekov od 1. októbra stúpli. "Namiesto nulových doplatkov 650 liekom sa zvýšili doplatky, znížil sa tiež počet liekov, ktoré nulový doplatok mali, a to o 210 liekov. O 140 klesol aj počet liekov so sociálne únosným doplatkom, teda do jedného eura," poukázal na to Raši.



Poslancovi sa tiež nepáči argumentácia šéfa rezortu zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), že za zvýšené doplatky môže vyhláška, ktorá bola prijatá ešte za predošlej vlády. Raši pripomenul, že vyhláška umožňuje v odôvodnených prípadoch určiť pre liek aj inú ako podľa vyhlášky vypočítanú úhradovú skupinu.



"Minister má právomoc v odôvodnených prípadoch, napríklad pri neúnosných sociálnych dosahoch, zmeniť úhradové skupiny, a teda znížiť výšku doplatku. Môže aj stanovenie doplatkov nepodpísať a nechať ho prepracovať. A úplne nepochybne má minister aj právomoc vyhlášku, na ktorú sa vyhovára, upraviť alebo zmeniť," zdôraznil Raši.