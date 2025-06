R. Raši víta, že parlament má opäť riadne obsadené miesta podpredsedov

Bratislava 18. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) víta, že parlament má opäť riadne obsadené všetky štyri miesta podpredsedov. Je to podľa neho dôležitý krok k tomu, vrátiť parlamentu vážnosť, dôstojnosť a politickú kultúru. TASR jeho vyhlásenie poslal odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



„Po deviatich mesiacoch, počas ktorých opozícia nedokázala navrhnúť svojho kandidáta, má parlament opäť riadne zvolené a obsadené všetky štyri miesta podpredsedov parlamentu. Táto voľba je ďalším dôležitým krokom k napĺňaniu toho, čo som pri nástupe do funkcie zdôrazňoval - vrátiť vážnosť, dôstojnosť a politickú kultúru nielen do rokovacej miestnosti, ale do celého chodu inštitúcie,“ uviedol Raši.



Zároveň poukázal na to, že zvolenie podpredsedu z radov opozície by nebolo možné bez účasti a hlasov aj koaličných poslancov. „Napriek tomu, že pri mojej voľbe na post predsedu Národnej rady SR sme počúvali, že nepísané pravidlá o podpore naprieč politickým spektrom platia len na začiatku volebného obdobia, pán Dubéci dostal aj potrebné hlasy poslancov koalície. Aj týmto krokom posilňujeme dôveru ľudí v parlament a ukazujeme, že Národná rada SR môže byť miestom vecného dialógu, nie iba politických sporov,“ povedal predseda parlamentu.



Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili v stredu v tajnej voľbe na post podpredsedu parlamentu šéfa poslaneckého klubu opozičného PS Martina Dubéciho. Zo 79 platných lístkov od poslancov hlasovalo za 78, nikto nebol proti a jeden poslanec sa zdržal. Výsledky voľby vyhlásili v pléne.