R. Raši: Odvody do ZP by sa mali použiť na zdravotnú starostlivosť

Bratislava 28. júla (TASR) - Peniaze, ktoré občania povinne platia vo forme odvodov do zdravotných poisťovní, sú daňou a všetky by mali byť použité na zdravotnú starostlivosť a vrátené do systému. Pre TASR to povedal nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši.



Vláda by podľa jeho slov mala nájsť takú formu, aby existujúce súkromné zdravotné poisťovne nemohli od štátu vymáhať ušlý zisk, ak im obmedzí podnikanie, a aby štát neprehral miliardy eur v súdnych sporoch. Poznamenal to v reakcii na margo rokovaní o obmedzení zisku zdravotných poisťovní.



Na tom, že zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať, sa zhodli v pondelok (26. 7.) zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo i šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová.