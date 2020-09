R. Raši: Výbor začal tento rok konanie voči 339 verejným funkcionárom

Bratislava 10. septembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal v tomto roku konanie voči 339 verejným funkcionárom. Najviac porušení eviduje výbor za nepodanie, respektíve neskoré podanie majetkového priznania. Informoval o tom predseda výboru Richard Raši (nezaradený). Konania, ktoré výbor začal v júli za oneskorené podanie oznámení alebo nepodané oznámenia, by sa mali podľa jeho slov ukončiť na októbrovej schôdzi.



Raši hovorí približne o 600-percentnom náraste konaní, keďže od roku 2005 do roku 2019 konal výbor v 910 prípadoch, čo je približne 60 prípadov ročne. Poznamenal, že na najbližšej schôdzi výboru, ktorá by mala byť 22. septembra, by sa mali začať ďalšie konania voči trom verejným funkcionárom. Na októbrovej schôdzi začne výbor podľa jeho slov najmenej 31 nových konaní za nepodanie oznámení v lehote 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej funkcie.



Zároveň dodal, že v tomto roku muselo majetkové priznanie podať takmer 1900 verejných funkcionárov. "Ich počet sa rozšíril novelou ústavného zákona o ohrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z roku 2019. Predtým podávalo takzvané majetkové priznania približne 560 osôb," uviedol Raši.



Okrem toho sa podľa jeho slov zvýšil aj počet zasielaných výziev v prípade neúplných oznámení. "Tieto výzvy sú po kontrole tlačív zasielané verejným funkcionárom na doplnenie oznámení, čo je približne každé tretie - štvrté oznámenie," tvrdí.



Pripomenul, že za nepodanie, respektíve neskoré podanie majetkového priznania hrozí verejnému funkcionárovi pokuta vo výške mesačného platu. Uviedol tiež, že pri neukončení podnikania hrozí verejnému funkcionárovi strata šiestich mesačných platov, pri propagácii podnikateľských subjektov až strata ročného platu.