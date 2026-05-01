R. Raši: Výročie vstupu do EÚ je pripomenutím, že SR je doma v Európe
Bratislava 1. mája (TASR) - Piatkové výročie vstupu Slovenska do Európskej únie je pripomenutím, že SR je doma v Európe. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti.
Pripomenul, že Slovenská republika vstúpila 1. mája 2004 do Európskej únie a otvorila novú etapu rozvoja našej krajiny. „Pred 22 rokmi sme neurobili len formálny krok do spoločenstva európskych štátov, ale potvrdili sme, kam civilizačne a hodnotovo patríme,“ podotkol Raši.
Členstvo v Únii prináša podľa jeho slov našim občanom nielen slobodu pohybu a nové pracovné príležitosti, ale najmä európske investície do našich regiónov a modernizáciu Slovenska. Podľa šéfa parlamentu tiež posilňuje našu stabilitu a upevňuje postavenie krajiny v európskom priestore.
„Európa to už nie sú ´oni´. Európa sme my. Aj preto musí Slovensko v Únii vystupovať zodpovedne, ale sebavedomo a s jasným cieľom - prispievať k spoločnej budúcnosti Európy, ale zároveň chrániť svoje národné záujmy,“ dodal Raši.
