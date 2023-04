R. Raši: Zakotvenie financovania RTVS by malo byť fixné a nemenné

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zakotvenie financovania RTVS by malo byť fixné a nemenné. Skonštatoval to podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. Vláda v piatok odobrila legislatívu, podľa ktorej má byť ročný príjem RTVS vo výške 0,15 percenta z HDP. Mimoparlamentná strana Demokrati podporuje rozhodnutie vlády financovať RTVS na základe podielu z HDP.



Raši považuje za dôležité udržať čo najväčšiu nezávislosť RTVS, aby sa nestala hračkou v rukách politikov. Financovanie telerozhlasu by podľa neho nemalo byť formou každoročného rozhodnutia vlády pri schvaľovaní rozpočtu, ale malo by byť fixné. "Východisková báza financovania by mala byť určená teraz, keďže vieme, že sa nám výrazne zmenili vstupy aj prevádzkové náklady všetkých inštitúcií, čiže nové vedenie by malo zadefinovať minimálnu bázu, ktorá postačí na existenciu, primeraný rozvoj a nezávislosť," povedal v piatok Raši novinárom.



Demokrati považujú návrh za príležitosť pre stabilné, predvídateľné a transparentné financovanie verejnoprávneho média. Strana pripomenula, že ak návrh prejde parlamentom, pre verejnoprávne médium bude znamenať viac stability. Demokrati presadzujú, aby bolo takéto financovanie RTVS v budúcnosti potvrdené ústavným zákonom tak, aby nedochádzalo k zmenám, ktoré môžu byť motivované politicky a RTVS by poškodili.



Z návrhu zákona vyplýva, že v roku 2024 by mala mať RTVS výšku príjmu v hodnote 0,15 percenta z HDP, čo by malo byť 155 až 160 miliónov eur. Pôvodný návrh obsahoval výšku príjmu 0,17 percenta HDP, zmeny oznámila dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová na tlačovej konferencii.