R. Raši zdôraznil potrebu plošného testovania pomocou rýchlotestov

Bratislava 26. marca (TASR) - Podpredseda Smeru-SD a bývalý vicepremiér Richard Raši zdôraznil potrebu plošného testovania pomocou rýchlotestov. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vo štvrtok oznámil, že do testovania nového koronavírusu sa zapoja aj súkromné laboratóriá. Okrem iného premiér povedal, že rýchlotesty sú účinné skôr pri pacientovi, u ktorého je ochorenie už dlhšie rozvinuté, pričom dnes je potrebné zachytiť ochorenie čo najskôr, a to pomocou genetických testov.



Raši si myslí, že podľa štvrtkových vyjadrení premiéra a zástupcov laboratórií sa už súkromné laboratóriá pripravujú aj na testovanie protilátok, čo je podľa neho rovnaký princíp, aký používajú rýchlotesty. "Vďaka rýchlotestom budeme môcť otestovať oveľa viac ľudí, až desaťtisíce denne, aj tých, ktorí nemajú príznaky choroby," skonštatoval Raši s tým, že vďaka rýchlotestom je možné zachytiť nosičov nákazy, ktorými môžu byť napríklad zamestnanci po ukončení dvojtýždňového "home officu" či nútenej dovolenky.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vo štvrtok pripomenul, že rýchlotesty sa dajú využiť v čase, keď bude pandémia ustupovať, aby sa mohli ľudia plošne nechať otestovať, a tým zistiť, ako nákaza ustupuje. Takisto sa môžu využiť u pacienta s príznakmi ťažkého zápalu pľúc tam, kde nie je prístupné CT zariadenie. Rýchlotestom by sa mohlo dať podľa ministra zistiť, či pacient nemá ochorenie COVID-19. Raši uviedol, že rýchlotestami by sa mohli testovať tí, ktorí už toto ochorenie prekonali a "genetické testy by v ich prípade chorobu z výteru už neodhalili". "Čím skôr začneme skríningovo testovať, tým skôr sa naše životy budú môcť vrátiť do bežných koľají," myslí si Raši.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas vo štvrtok uviedol, že úrady verejného zdravotníctva zatiaľ neplánujú využívať rýchlotesty.