R. Raši: Žijeme v dobe, keď sa spochybňujú historické skutočnosti

Medzilaborce 9. mája (TASR) - Žijeme v dobe, keď sa spochybňujú historické skutočnosti, keď je snaha mnohých prepisovať dejiny a snaha mnohých povedať našej generácii, že možno sme neboli oslobodení sovietskou armádou, Červenou armádou alebo niekým iným. Počas pietnej spomienky pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to v piatok v Medzilaborciach uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom (Hlas-SD) a s ďalšími hosťami si uctili pamiatku obetí položením vencov pri Pamätníku padlým v prvej a druhej svetovej vojne.



„Dnes sme tu preto, aby sme si uvedomili, že v druhej svetovej vojne padlo viac ako 60.000.000 obetí, viac ako 25.000.000 vojakov. Boli to Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Kazaši, boli to vojaci československých armádnych zborov, boli to odbojári, na Slovensku to boli Rumuni. Som rád, že je tu okrem vás, pamätníkov, a okrem vás, ktorí ste vyrastali v čase, keď sa pravda neprepisovala, aj naša mladá generácia. Verím, že všetci, ktorí máme už šediny vo vlasoch, budeme tú pravdu, ktorá je jediná, stále šíriť a pripomínať aj našej najmladšej generácii, aby vedeli, aké hrôzy sme prežili, aby vedeli, že mier nie je samozrejmosť a že aj o mier musíme bojovať,“ uviedol Raši.



To, že mier nie je samozrejmosť, je podľa jeho slov vidieť na celom svete. „Je to konflikt na Ukrajine, je to konflikt v Gaze, je to veľký konflikt, ktorý vzniká vo vzdialenej Indii a v Pakistane. Zároveň máme výnimočný deň, keď máme 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, a ja verím, že tento deň a tento rok by mohol byť zároveň aj rokom ukončenia konfliktu nášho východného suseda. Možno to by bolo tým najväčším symbolom toho, čo všetci chceme, aby bol v celej Európe trvalo udržateľný mier,“ skonštatoval Raši.



Podľa primátora Medzilaboriec Vladislava Višňovského tisíce ľudí položili počas druhej svetovej vojny svoj vlastný život za víťazstvo nad zlobou, nenávisťou a totalitou. „Chceme a musíme si pripomínať udalosti spred 80 rokov, aby sme nezabúdali a aby nezabúdala ani generácia, ktorá príde po nás, čo znamená žiť v mieri,“ zdôraznil Višňovský.



Pietne miesta sú podľa Kaliňáka históriou presvedčenia, že za mier sa oplatí bojovať a treba si ho zaslúžiť, uchovávať a strážiť. „Hádam medzi nami nie je ani jeden jediný človek, ktorý by v rodine nemal hrdinu a trpké spomienky na to, čo znamená obrovský konflikt, boj za mier a boj proti ideológiám, ktoré sú nebezpečné,“ povedal Kaliňák.



Raši má na programe popoludní pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku vďaky a priateľstva v Bardejove. Zúčastní sa aj na udeľovaní Ceny primátora mesta účastníkom odboja in memoriam a tichom kladení vencov pri Pamätníku holokaustu pri Židovskom suburbiu.