R. Raši: Žime tak, aby sme boli hodní dedičstva 28. októbra 1918

Na snímke predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) položil veniec k Pamätníku československej štátnosti pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky (ČSR) na Vajanského nábreží v Bratislave v utorok 28. októbra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Prvá Československá republika bola podľa neho majákom demokracie, pokroku a vzdelania.

Bratislava 28. októbra (TASR) - Žime tak, aby sme boli hodní dedičstva 28. októbra 1918. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti 107. výročia vzniku prvej Československej republiky.

„Dvadsiaty ôsmy október 1918 bol dňom, keď sa naplnili sny našich predkov o slobode, vlastnej štátnosti a rovnoprávnosti. Z vôle a odvahy osobností ako Masaryk a Štefánik sa Slováci stali štátotvorným národom,“ napísal Raši na sociálnej sieti.

Prvá Československá republika bola podľa neho majákom demokracie, pokroku a vzdelania. Aj po rozdelení spája obe krajiny to najdôležitejšie, a to hodnoty slobody, demokracie a priateľstva.

