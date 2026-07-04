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R. Raši: Zúčastnil som sa na referende, lebo si ctím tento inštitút
Hlasovať prišiel do volebnej miestnosti na Základnej škole Mudroňova v Bratislave.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 4. júla (TASR) - Na sobotnom referende sa zúčastnil aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Hlasovať prišiel do volebnej miestnosti na Základnej škole Mudroňova v Bratislave. Hoci si ctí tento inštitút, referendum bude podľa jeho slov neúspešné. Považuje ho za politický kalkul.
„Na referende som sa zúčastnil preto, lebo si ctím inštitút referenda, aj keď toto referendum bolo z môjho pohľadu od začiatku odsúdené na neúspech a bol to politický kalkul iniciátorov. Stál nás 11 miliónov eur, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože Ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendom skrátiť nedá. Preto si myslím, že iniciátori to museli vedieť dopredu a zneužili vôľu občanov, pretože som presvedčený, že tou hlavnou otázkou bolo skrátenie volebného obdobia,“ vyhlásil Raši pred novinármi. „Mali by sa ospravedlniť občanom Slovenskej republiky, pretože 11 miliónov eur je zbytočne minutých,“ odkázal.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nie je predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
„Na referende som sa zúčastnil preto, lebo si ctím inštitút referenda, aj keď toto referendum bolo z môjho pohľadu od začiatku odsúdené na neúspech a bol to politický kalkul iniciátorov. Stál nás 11 miliónov eur, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože Ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendom skrátiť nedá. Preto si myslím, že iniciátori to museli vedieť dopredu a zneužili vôľu občanov, pretože som presvedčený, že tou hlavnou otázkou bolo skrátenie volebného obdobia,“ vyhlásil Raši pred novinármi. „Mali by sa ospravedlniť občanom Slovenskej republiky, pretože 11 miliónov eur je zbytočne minutých,“ odkázal.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nie je predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.