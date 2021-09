R. Roth: Téma rozhovoru pápeža a prezidentky vyplynie zo stretnutia

Bratislava 10. septembra (TASR) – Témy rozhovoru medzi Svätým Otcom a prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou nie sú dohodnuté dopredu. Slovenská hlava štátu sa s pápežom Františkom bude v pondelok (13. 9.) dopoludnia rozprávať medzi štyrmi očami. Uviedol to riaditeľ odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR Roman Roth.



"Téma rozhovoru, samozrejme, vyplynie zo samotného stretnutia. Nie sú zadané konkrétne témy na stretnutie," povedal Roth. Podľa jeho slov dostala prezidentka na osobný rozhovor s pápežom "nadpriemerný čas". Obvykle je na to podľa slov protokolistu vyhradených okolo 15 minút.



Čaputová sa stretne s pápežom Františkom medzi štyrmi očami v zlatom salóne Prezidentského paláca. Prítomný bude však aj tlmočník, pretože Čaputová bude počas schôdzky hovoriť v slovenskom jazyku a pápež v talianskom. Nasledovať bude stretnutie Svätého Otca s úzkou rodinou Čaputovej v zelenom salóne Prezidentského paláca.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.