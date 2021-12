R. Rybníček: Dokážeme, že naše mesto v sebe nosí obrovský potenciál

Trenčín 10. decembra (TASR) – Projekt Európske hlavné mesto kultúry je ďalším článkom do mozaiky transformácie nášho mesta, ktorú sme začali pred jedenástimi rokmi. Titul nám dáva príležitosť plánované zmeny urýchliť a dokázať, že naše mesto aj región v sebe nosí obrovský potenciál stať sa moderným, otvoreným, európskym mestom. Uviedol to Richard Rybníček, primátor Trenčína, ktorý sa bude pýšiť titulom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.







Zdôraznil, že projekt je úspešný aj vďaka podpore partnerov - Trenčianskeho samosprávneho kraja, všetkých miest v regióne, Zlínskeho kraja, ministerstiev kultúry, obrany, zahraničných vecí, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a jednotlivcov z radov dobrovoľníkov i zástupcov firemného sektora. Ako kľúčový a silný moment primátor vníma práve prepojenie, úsilie a aktivitu širokého spektra organizácií a inštitúcií v regióne.



„Sme pripravení začať s realizáciou programu Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026 od januára 2022 pod hlavičkou neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín (KIT). Od začiatku roka rozbehneme transparentné výberové konanie najprv na výkonného a umeleckého riaditeľa, neskôr aj na ďalšie pozície,” vysvetlila nasledujúce kroky manažérka projektu Lucia Dubačová.







EHMK 2026 bude spolu s fínskym mestom Oulu Trenčín. Oznámila to v piatok predsedníčka medzinárodnej odbornej poroty Paulina Florjanowicz. Po dvojročnej príprave a dvoch výberových kolách triumfoval Trenčín v konkurencii miest Nitra a Žilina. Trojica sa do užšieho výberu prebojovala spomedzi ôsmich kandidujúcich slovenských miest.