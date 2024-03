VIDEO: R. Schuster: Nová hlava štátu by mala spájať

Košice 23. marca (TASR) - Svoj hlas v sobotňajšom prvom kole prezidentských volieb odovzdal aj bývalý prezident Rudolf Schuster. Odvolil vo volebnej miestnosti v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podľa jeho slov by nová hlava štátu mala spájať a utlmovať napätie v spoločnosti.



"Dosť bolo rozdeľovania. Poďme sa spájať - ale nie na politickom princípe, ale na ľudskom, spoločenskom. To, čo je pre Slovensko dobré," povedal.







Pripomenul, že vo svojej funkcii sľuboval tri veci. Z nich sa podaril vstup do NATO aj vstup do Európskej únie. "To tretie som nesplnil. Povedal som si, že sa budem snažiť obrusovať hrany medzi koalíciou a opozíciou, a to sa nepodarilo dodnes," uviedol s tým, že prezident by mal pochváliť všetko, čo sa robí dobre - v koalícii aj v opozícii, a pomôcť presadzovať dobré veci, ktoré sú v záujme občanov. "Ďalšie rozdeľovanie by sa už asi ťažko znieslo," dodal.



Podľa Schustera by mal byť nový prezident nadstranícky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ príde. "Nech je to ktokoľvek, musí spájať. A prvý krok pre to musí urobiť strana, ktorá je pri moci. A to je koalícia," doplnil exprezident.



Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.