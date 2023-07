Richard Strapko končí vo funkcii riaditeľa VšZP

Bratislava 10. júla (TASR) - Richard Strapko končí vo funkcii riaditeľa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Minister zdravotníctva Michal Palkovič ho k pondelku odvolal. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.



Rezort podľa jeho slov nepovažuje za kvalitatívne dostatočný akčný plán plnenia úsporných opatrení, ktoré mu VšZP predložila minulý týždeň. "Za túto časť bol zodpovedný generálny riaditeľ," podotkol.



Palkovič za problémový označil aj prístup časti vedenia VšZP k situácii v zdravotnej poisťovni. Nemyslí si, že problémy sú len o tom, že treba dofinancovať celý sektor. "Očakával som, že ako zodpovední manažéri budú pomenovávať a prichádzať s riešeniami, ktoré kondíciu VšZP zlepšia," povedal.



Strapko končí tiež vo funkcii predsedu a člena Predstavenstva VšZP. V predsedníctve podľa ministra však zostávajú ďalší dvaja členovia. "Tí ostávajú, s nimi budeme ďalej pracovať," doplnil. Poukázal na to, že nový riaditeľ musí prejsť schválením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Meno zverejníme až po tom, ako budeme mať odobrenie od predsedníčky ÚDZS. (...) Bavíme sa o veľmi krátkej dobe," dodal.



Palkovič potvrdil, že sa bude riešiť aj možné dofinancovanie VšZP. "V tomto momente to nie je pre mňa principiálna otázka, pretože vieme, že k nejakému dofinancovaniu musí určite prísť. V tomto momente by som sa k rozsahu nevyjadroval. Vieme o tom, že takáto agenda bude na stole, hľadáme na ňu odpovede, ale v tomto momente sa skôr bavíme o reflexii časti vedenia tak, aby to nebolo zvaľované len na jednu jedinú chybu," uzavrel.



Strapko reagoval tým, že VšZP vyvinula maximálne úsilie pri prijímaní opatrení. Výsledok záporného hospodárenia je podľa neho dôsledkom nedostatočného rozpočtu, nie neefektívneho hospodárenia či neefektívnosti zdravotnej poisťovne. Za jediné účinné riešenie označil dofinancovanie celého sektora a následne ďalšie systematické zmeny.



Štátu podľa vlastných slov ponúkol svoje viac ako 25-ročné skúsenosti, a to aj zo zahraničných korporácií. "Avšak transparentnosť a korektnosť v jednaní, bohužiaľ, na Slovensku zatiaľ nevyhrávajú," podotkol. Svoje funkcie v Predstavenstve VšZP podľa jeho slov ponúkli aj Beata Havelková a Ľubomír Kováčik. "Minister však ich rezignáciu zatiaľ neprijal," dodal.



Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Rezortný šéf Michal Palkovič preto v máji požiadal jej dozornú radu, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu. Očakával, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.