Sulík: Ak niekto nechce plán Gröhlinga, začne si vymýšľať dôvody

Bratislava 1. decembra (TASR) – Ústredný krízový štáb v týchto chvíľach rokuje o možnosti znovu otvoriť ďalšie školy. Malo by to byť bez účasti predsedu vlády SR Igora Matoviča.



S oneskorením na rokovanie prichádzajúci podpredseda vlády SR Richard Sulík (SaS) a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus túto informáciu nechceli komentovať, Klusa prekvapila a Sulík povedal, že sa o tom dočítal.



Obaja však očakávajú, že sa už v čase ich príchodu rieši otázka škôl. Potvrdili, že budú hlasovať a podporia plán, s ktorým prišiel minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Na otázku, ako vnímajú vyjadrenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ktorý tento plán spochybnil pred rokovaním, Klus uviedol, že je potrebné si to vydiskutovať. Sulík za spochybňovaním vidí aj trucovanie.



„Pripravovali sme pandemický plán, viete, aké okolo toho boli 'tanečky', teraz zasa toto, no keď niekto nechce niečo prijať, tak hľadá dôvody, ako to neprijať. Ale my musíme byť zodpovední, už nemôžeme tak dlho deti nepúšťať do škôl, v horizonte piatich – desiatich rokov sa nám to vypomstí," zdôraznil Sulík.



Gröhling priniesol na rokovanie plán, na základe ktorého by sa cez víkend mohlo začať pilotne testovať. Do pilotného projektu sa má podľa ministra zapojiť len pár desiatok škôl, predovšetkým na západe krajiny. „Tie by sme vedeli počas víkendu pretestovať. Potom by sme sa pozreli na to, ako to funguje, a vedeli by sme to upraviť v januári," povedal minister školstva, ktorý naznačil, že jeho pohár trpezlivosti preteká.



Krajčí upozornil, že keď sa v jeden deň pretestuje akákoľvek skupina antigénovými testami, napríklad deti v školách, na druhý deň môže byť situácia úplne iná. „Z tohto dôvodu, keď otvoríme školy a budeme nejakým spôsobom zmierňovať kritériá pretestovania detí a rodičov, tak v podstate uvoľníme plombu a v školách sa nám to začne šíriť," komentoval. Riešením je podľa neho masívne testovanie celej populácie.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas pre rokovaním zdôraznil, že cieľom všetkých je, aby sa žiaci a študenti dostali do škôl, ale je potrebné pragmaticky sa pozerať na situáciu a zhodnotiť toto riziko. Upozorňuje, že znovutvorenie škôl predstavuje riziko šírenia nového koronavírusu.