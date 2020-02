Sulík by si želal, aby SaS získala viac ako osem percent hlasov

Bratislava 29. februára (TASR) – Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík by si želal, aby v tohtoročných voľbách do Národnej rady (NR) SR získali viac ako osem percent. Uviedol to v sobotu večer vo volebnej centrále. Priznal, že pred dvoma mesiacmi by ako úspech hodnotili to, keby sa strana ocitla opäť v parlamente.







"Teraz to vyzerá, myslím, že ten parlament už bude. Bude to teda štvrtýkrát, čo sa dostaneme do Národnej rady SR, tým sa radíme k tým úspešným stranám. Moje osobné želanie je, aby to bolo osem plus. Moji kolegovia to vedia, inak verejne som nikdy takéto nič nehovoril," komentoval šéf liberálov.



Päťka kandidátky Jana Cigániková komentovala, že po zverejnení prvých neoficiálnych výsledkov cíti "obrovské vzrušenie a rešpekt". "Myslím si, že po týchto voľbách sa Slovensko naozaj pohne. Myslím, že nás čakajú veľké zmeny. Stanú sa zrejme aj veci, ktoré nebudú zvládnuté dokonale, no stane sa strašne veľa zmien," komentovala s tým, že budú pozitívne. Očakáva, že SaS získa viac ako osem percent. Rovnako uviedla, že sa teší na spoluprácu s Igorom Matovičom a hnutím OĽaNO. Podľa jej vyjadrenia sú si najbližší. Matoviča si ako premiéra vie predstaviť, keď po jeho boku bude Richard Sulík.



Do Liberálneho domu v Bratislave prišli stranu podporiť napríklad režisér Nikita Slovák, šéfkuchár Marcel Ihnačák či europoslanec Eugen Jurzyca. Atmosféra v centrále je podľa Jurzycu optimistická. Ako uviedol, viacerí vnímajú rozdiel spred štyroch rokov, keď sa tešili z volebných výsledkov. Tentoraz to podľa jeho slov vyzerá tak, že strana nedosiahne taký výsledok, no celkové výsledky ukazujú na zmenu. "Strana pred pol rokom prechádzala veľmi ťažkým procesom a napriek tomu vyprodukovala program, ktorý bol hodnotený mnohými odborníkmi ako najlepší. To hovorí o tom, že strana je pripravená do ťažkých bojov tak, že neuhne zo svojich hlavných princípov," povedal pre TASR.