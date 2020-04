R. Sulík chce, aby sa koalícia viac venovala komunikácii dovnútra

Bratislava 27. apríla (TASR) – Predseda koaličnej SaS Richard Sulík navrhuje, aby sa koalícia viac venovala internej komunikácii než odkazom cez média. Reagoval tak na status Igora Matoviča (OĽaNO) na sociálnej sieti. Zároveň chce, aby si premiér zachoval rovnaké morálne nároky na svojich nominantov. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



„Na výmenu názorov a komunikáciu premiéra s členmi vlády nie je Facebook ideálna platforma. Prekvapuje nás, že Igor Matovič len včera vyzýval, aby sme si neodkazovali cez sociálne siete, a už dnes to sám robí,“ uviedol Sulík. Chcel by, aby koalícia viac komunikovala dovnútra než cez médiá.



Predseda SaS by tiež ocenil rovnaké morálne nároky na svojich nominantov, aké mal premiér pred voľbami. Denník Sme minulý týždeň upozornil na nomináciu Anny Bilecovej na post generálnej tajomníčky služobného úradu ministerstva vnútra a jej prepojenie na obvineného v kauze podvodov s DPH. Ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) stačí jej ubezpečenie a prísľub, že pôjde na detektor lži. Premiér avizoval, že bude o nominácii s ministrom hovoriť.



Matovič v statuse kritizoval SaS aj v súvislosti s jej štátnymi tajomníkmi. Premiér si myslí, že má vláda unikátnu možnosť splniť sľuby, avšak varuje pred sabotovaním jej krokov. Rovnako poukázal, že od volieb neprešiel jediný deň, keď by si člen SaS "nekopol" do vlastnej vlády.