VIDEO: R. Sulík: Demisiu podám budúci týždeň po rokovaní vlády

Bratislava 24. augusta (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) plánuje podať svoju demisiu budúcu stredu (31. 8.) po rokovaní vlády. Povedal to novinárom na brífingu počas zasadnutia vládneho kabinetu. Sulík nevidí priestor, kam by sa mohli v koaličných rokovaniach posunúť.



Podľa Sulíka sa dá diskutovať o návrhoch premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) až po tom, ako by líder OĽANO a minister financií Igor Matovič odišiel z vlády. "O návrhu vieme diskutovať, niečo je zbytočné, s niečím nesúhlasíme, s niečím si vieme predstaviť, že budeme súhlasiť. Akákoľvek debata k týmto bodom, ako by mohla fungovať koaličná rada a vôbec spolupráca, má pre nás zmysel až po tom, ako Igor Matovič odstúpi z pozície ministra financií a opustí vládu," povedal Sulík novinárom. "Na základe všetkých signálov sa toto nestane, tak 31. augusta po vláde pôjdem podať demisiu," doplnil.







Minister podľa svojich slov ráta so všetkými alternatívami, za najpravdepodobnejšiu označil podanie demisie. Priblížil, že budúcu stredu pôjde do podateľne prezidentskej kancelárie podať demisiu. "Prezidentka musí prijať demisiu, nie mňa, predpokladám, že to jej potrvá niekoľko dní. Nie som s ňou presne dohodnutý," dodal.



Premiér svoje stanovisko nemení. Podľa vlastných slov robí všetko pre to, aby zachoval štvorkoalíciu. Na odchod SaS z vlády sa však pripravuje. Zároveň ho mrzia reči Sulíka o tom, že stretnutia koalície, ktoré majú za cieľ krízu vyriešiť, sú festivalom strateného času. "Tie slová vyjadrujú jeho postoj, čo ma o to viac mrzí, pretože v tomto čase potrebujeme byť zodpovední a profesionálni," poznamenal.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) deklaroval, že hnutie OĽANO s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom či kuffovcami o podpore v parlamente nijakým spôsobom nekomunikuje a na ničom sa nedohaduje.



Pokračovanie štvorkoalície preferuje podľa ministra práce Milana Krajniaka aj Sme rodina. Ak sa koalícia nedohodne, hnutie sa k situácii vyjadrí po zasadnutí predsedníctva, povedal.



Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.



Premiér zvolal doteraz dve stretnutia koalície vo vládnom hoteli Bôrik, no riešenie koaličnej krízy nepriniesli. Heger na poslednom stretnutí predložil viacero návrhov, ktoré majú stabilizovať situáciu v koalícii. Predstavitelia koalície sa majú stretnúť aj koncom tohto týždňa.